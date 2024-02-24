الضربة القاضية.. “هبوط اضطراري” في سعر الدولار اليوم السبت 24 فبراير مقابل الجنيه في السوق السوداء “الأمريكي ينهار”

أسعار الدولار في السوق السوداء هي من أحد أهم المواضيع الحيوية التي ينشغل بها الكثير من الأفراد من مختلف الدول وليس فقط في مصر خاصة وأن السعر الدولار يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على حياة المواطنين وكذلك على الاقتصاد الخاص بالدولة، ومع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هذا بالطبع يؤثر على القوة الشرائية لقيمة الجنيه ويزيد من الضغوط الاقتصادية التي يمر بها البلاد ويؤثر على الحكومة، ولكن بعد سلسلة من الارتفاعات قد سجلها أسعار الدولار خلال الفترة القليلة الماضية ومنذ بداية عام 2024، ها هو يفاجئ الجميع بالانخفاض الحاد مرة أخرى في السوق السوداء وكذلك في البنوك تابعونا لتحديث أسعار الدولار اليوم السبت 24 فبراير.

سعر الدولار في السوق السوداء

نجد أن أسعار الدولار في السوق السوداء قد شهدت انخفاض كبير في تعاملات اليوم السبت الموافق 24 فبراير حيث قد جاءت الأسعار على النحو التالي:

قيمة 1 دولار أمريكي 51.5 جنيه مصري.

قيمة 5 دولار أمريكي 257.5 جنيه مصري.

قيمة 10 دولار أمريكي 515 جنيه مصري.

قيمة 25 دولار أمريكي 1287.5 جنيه مصري.

قيمة 50 دولار أمريكي 2575 جنيه مصري.

قيمة 100 دولار أمريكي 5150 جنيه مصري.

قيمة 500 دولار أمريكي 25750 جنيه مصري.

قيمة 1000 دولار أمريكي 51500 جنيه مصري.

قيمة 5000 دولار أمريكي 257500 جنيه مصري.

قيمة 10000 دولار أمريكي 515000 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وعلى نفس الوتيرة قد تراجعت أسعار الذهب في البنوك اليوم السبت وقد جاءت على النحو التالي:

بلغ قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 30.75 جنيه مصري للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار في بنك مصر بقيمة 30.75 جنيه مصري للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ قيمة الدولار في بنك إسكندرية بقيمة 30.85 جنيه مصري للشراء، 30.95 جنيه للبيع. .

بلغ قيمة الدولار في البنك الأهلي القطري 30.95 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.95 جنيه مصري للشراء، و 30.85 جنيه البيع.

بلغ قيمة الدولار الدولار في بنك بلوم مصر 30.95 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه بيع.

توقعات بتراجع الأسعار بعد انهيار الدولار

هناك توقعات من داخل الغرفة التجارية بالقاهرة بأنه سوف يكون هناك تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية على أن يكون هذا خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة بعد الاتفاقية الأخيرة التي أقامتها مصر مع دولة الإمارات العربية، من أجل تطوير منطقة رأس الحكمة حيث حصلت مصر على استثمارات تجاوزت مبلغ 150 مليون دولار محوله من الخارج، وهذا بدوره سوف يكون له تأثير إيجابي على أسعار السلع في القريب العاجل.