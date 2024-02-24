سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 24 فبراير يشهد تراجعا كبيرا إلى جانب أسعار الذهب وتوقف حركة البيع والشراء فيهما

شهدت مصر في الأشهر القليلة الماضية قفزات كبيرة في الأسعار على كافة الأصعدة، بما في ذلك أسعار الذهب والدولار إلى جانب أسعار السلع واللحوم وكثير من المنتجات، وكان سبب الارتفاع التاريخي في أسعار الدولار في السوق السوداء يرجع إلى نقص مخزون العملة الصعبة من الدولار في الدولة، مما أدى إلى حدوث قفزات تاريخية في سعر الدولار، حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى 74 دولار، ولكن بعد الوصول إلى اتفاق في صفقة رأس الحكمة خلال 48 الماضية أدى ذلك إلى حدوث تراجع كبير في أسعار الدولار بالسوق السوداء، كما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء بين المتضاربين في تلك العملة.

سعر الدولار بعد اتفاقية رأس الحكمة

بعدما تمت صفقة اتفاقية رأس الحكمة توقف حركة البيع والشراء أمس الجمعة واليوم السبت، وذلك عقب أن تم الإعلان عن قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة، وقد جاء الإعلان عن قيمة الصفقة بأكثر مما توقعه الخبراء، فلقد قع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس صفقة استثمارية ضخمة مع شركة أبو ظبي القابضة “ADQ” التي تمثل دولة الإمارات، لإنفاق 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة خلال شهرين، وسيتم تقسيم الاستثمارات إلى دفعتين، الأولى 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية 20 مليار دولار خلال شهرين مستقبلين.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 24 فبراير

تراجع سعر الدولار خلال اليومين الماضيين تراجعا كبيرا بقيمة 15 جنيها للدولار الواحد، إذ كان سعر الدولار قبل يومين قد وصل إلى 63.5 يوم الخميس الماضي في السوق السوداء، ونزل سعر الدولار اليوم السبت إلى ما يقارب 52 جنيها، مع توقف حركتي البيع والشراء بين المتضاربين، خاصة مع الانهيار التاريخي في سعر العملة، وقال المراقبون إن السوق السوداء تشهد عرضا للدولار للبيع مع تراجع الطلب عليه خوفا من تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، وأن القطاع المصرفي لديه القدرة على تلبية طلبات الدولار بسعر أقل من السوق السوداء بعد تدفق الدولارات من رأس الحكمة.