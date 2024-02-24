“بتصميم أنيق وسعر خيالي” اليكم مواصفات موبايل Oppo A77 4G.. اقوي موبايل من اوبو..!!

يعد Oppo A77 4G واحد من الهواتف الذكية الرائدة في سوق الهواتف المتنقلة حيث يقدم أداء قوي وتصميم أنيق يجعله خيار مثالي للعديد من المستخدمين يتميز الهاتف بمواصفات تقنية ممتازة تجعله منافس قوي في فئته السعرية وفيما يتعلق بالتصميم يأتي Oppo A77 4G بتصميم أنيق وأنحف حيث يتميز بإطار معدني يعزز من متانته وشكله الجذاب كما أن الهاتف مزود بشاشة عرض كبيرة بحجم 6.5 بوصة مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وواضحة ويأتي الهاتف بألوان متنوعة تتناسب مع أذواق مختلفة.

مواصفات الموبايل

بخصوص مواصفات تصميم الجهاز فتأتي بأبعاد تبلغ 163.8x75x8 ملم مشمولة الطول والعرض والسمك على التوالي.

ويزن الهاتف حوالي 187 جرامًا مما يجعله مريحًا وسهل الحمل بيد واحدة.

يتوفر الجهاز بخيارات متعددة لسعة التخزين والذاكرة العشوائية حيث يمكن اختيار تخزين 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام أو 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر إضافة بطاقة ذاكرة.

يتميز الجهاز بمعالج Helio G35 ومعالج رسومي PowerVR GE8320 يتميزان بتقنية 12 نانومتر.

أما بالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير لتوفير أداء طويل الأمد.

فيما يخص شرائح الاتصال يدعم الجهاز شريحة نانو سيم مما يسمح بالتشغيل مع شريحتين تدعمان شبكات الجيل الرابع.

أما بالنسبة لمقاومة الماء فإن الجهاز يحمل شهادة IP54 مما يعني قدرته على تحمل قطرات الماء العذبة فقط.

سعر الموبايل

بالنظر إلى أحدث التحديثات في الأسعار يمكن الإشارة إلى الأسعار التالية لشراء النسخة ذات سعة تخزين 128 جيجا وذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 4 جيجا داخل الدول العربية