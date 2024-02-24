“مصيبة هيتخرب بيتك”.. ظهور هذه العلامات على” الواتساب ” تدل ان هاتفك مراقب وهناك من يتجسس عليك + طريقة وحيدة للتخلص منها.. بسرعة اعرفها

واتساب WhatsApp يعد وسيلة تواصل مميزة وشائعة عالمياً، حيث يستخدمها أكثر من ملياري مستخدم من مختلف الأعمار والمهن كوسيلة مجانية ومنتظمة للتواصل وبتم تشفير المحادثات على منصة واتساب من طرف إلى طرف وعلى الرغم من هذه التقنية الأمنية الفريدة، فإن شعبيتها تجذب المزيد من محاولات التجسس التي تستهدف الوصول إلى المعلومات الحساسة للمستخدمين.

كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما يتجسس على واتساب WhatsApp

يقدم WhatsApp Web ميزة للمستخدمين للتواصل بسهولة عبر أجهزة الكمبيوتر مما يوفر مرونة وراحة للأشخاص الذين يفضلون استخدام أجهزة الحاسوب خلال اليوم ومع ذلك، قد تعرض هذه الميزة لاستخدام غير مصرح به مما يزيد من خطر التجسس على محادثاتك وللتحقق مما إذا كان هناك أي جهاز متصل بحسابك عبر واتساب ويب بشكل غير مصرح به، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك.

انقر على الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

اختر الأجهزة المرتبطة من القائمة المنسدلة.

ستظهر لك قائمة بالأجهزة المرتبطة بحسابك.

و إذا كان هناك جهاز غير معروف متصل، فيجب عليك تسجيل الخروج منه فوراً لضمان أمان حسابك.

في حال عدم وجود أي جهاز غير معروف متصل بحسابك، فهذا يعني أن حسابك آمن ولا يتم التجسس عليه.

كيفية إزالة تطبيقات التجسس على واتساب من جهازك

لحماية جهازك من البرامج الضارة و تطبيقات التجسس، ينصح باستخدام برنامج موثوق به لمكافحة البرامج الضارة مثل Norton أو Kaspersky وهذه البرامج يتم تحديثها بانتظام لتتمكن من اكتشاف وإزالة أحدث التهديدات التي تستهدف أمان جهازك، بالإضافة إلى ذلك يفضل بانتظام القيام بإجراء إعادة ضبط المصنع على جهازك كإجراء وقائي وهذا الإجراء يقوم بمسح جميع الملفات والبرامج من الجهاز، بما في ذلك أي برامج تجسس قد تكون موجودة، ومع ذلك يجب عليك دائماً أخذ نسخة احتياطية من جميع بياناتك قبل القيام بهذا الإجراء بما في ذلك محادثات واتساب لضمان عدم فقدان أي معلومات هامة.