HERE.. جميع كشوفات اسماء المشمولين الوجبة التاسعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة في دولة العراق السؤال عنه في تزايد ملحوظ ويظهر ذلك بشكل واضح عبر محركات البحث حيث يتم الاعلان عنهم من خلال منصة الكترونية يرفع عليها وهي الاشهر على الاطلاق والتي تسمى بمنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والتي يتقدم اليها عدد كبير من المواطنين العراقيين بسبب الضغوطات الاقتصادية التي يمر بها العديد منهم كما ان هناك جهة قائمة على انجاح هذه المنظومة لسد حاجة اكبر كم من الفقراء الذين يكسون العراق في كل ضواحيها

اسماء المشمولين الوجبة التاسعة

الحكومة العراقية قاموا بعمل مبادرة لمساعدة الاسر التي تحتاج الى يد العون خاصة في ظل الركود والازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من زيادة في اسعار السلع وصعوبة في المعيشة مما يجعلهم يلجئون الى ان يكونوا ضمن قائمة اسماء المشمولين الوجبة التاسعة والاحق من بين الاسماء التي تتقدم هي الاسر التي لا احد يعولها والاسر التي يعاني احد افرادها من اعاقة ذهنية او جسدية والذي يتم تحديدها وفق عدة شروط مهمة للغاية

شروط القبول في اسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية

من المتعارف عليه ان يكون لوزارة الشئون الاجتماعية مجموعة من شروط القبول في اسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية في العراق حتى يحصل عليها فقط من يستحقها ومن اهم هذه الشروط

عدم امتلاك اية عقارات او تأمين صحي او تأمين اجتماعي

اعمار الرجال يكون بين 18 الى 60 بينما اعمار الرجال تكون بين 15 الى 55

ان يكون مسجل من قبل في كشوفات الشئون الاجتماعية

امتلاك الجنسية العراقية

تقديم اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

هناك طريقة بسيطة تمنحها وزارة الشئون الاجتماعية لكل مواطن عراقي لتمكنه الاستعلام عن اسماء المشمولين ليتمكنوا من قبض رواتبهم من الرعاية الصحية التي تساعدهم على العيش لعام 2023 الوجبة التاسعة من خلال اتباع الخطوات التي ستتبع عبر الحاسوب والتي من اهمها