“الوظيفة جاية لحد عندك“ براتب 8 بواكي وظائف وزارة الشباب والرياضة في مختلف التخصصات.. قدم بسرعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن عدد كبير من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات والتي تناسب جميع المؤهلات، وذلك من أجل الحد من مستوى البطالة داخل الدولة ومساعدة المواطنين للحصول على مصدر دخل ثابت، لذلك سوف نقدم لكم الوظائف المتاحة من خلال مقالنا، بالإضافة إلى شروط التقديم على الوظيفة.

وظائف شركة إكسيد

أعلنت شركة إكسيد عن عدد من الوظائف الخالية الموجودة بها، وهي توجد في القرية التكنولوجية في المعادي، والوظائف المتاحة كالتالي:

بحاجة إلى عدد من الباك اوفيس.

تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين في مجال الكول سنتر.

يوجد وظائف خالية Email and chat Agents.

شروط التقديم على وظائف إكسيد

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الوظائف وهي:

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 سنة.

يشترط أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لديه جيد.

الوظائف متاحة للذكور والإناث.

يجب أن يكون خريج مؤهل عالي.

مميزات العمل في شركة إكسيد

رواتب مجزية تصل حتى 8 آلاف جنيه.

تأمينات اجتماعية وطبية.

يومين إجازة في الأسبوع.

تكون ساعات العمل 8 ساعات.

يمكنك التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة إكسيد.

وظائف في سلسلة هايبر ماركت

يوجد عدد كبير من الوظائف الخالية التابعة لكبرى شركات السوبر ماركت وهم بحاجة إلى:

موظف استعلامات.

موظفين كاشير.

منسق ممرات.

موظفين أمن.

خباز بلدي.

شيف جبن.

شيف اسماك.

بائع في قسم الأجهزة الكهربائية.

شيف سخن.

شيف جزار.

فني صيانة تبريد وتكييف.

بائع في قسم الخضروات والفاكهة.

خباز افرنجى.

شروط التقديم على الوظائف

الوظائف متاحة في كل من محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية ويجب توافر الشروط التالية من أجل التقديم على الوظيفة:

خبرة لا تقل عن عام في المجال المقدم إليه.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط.

الوظائف متاحة للذكور والإناث.

موقف التجنيد لدى الذكور.

مميزات الوظيفة

زيادة سنويه.

يوم اجازة في الاسبوع.

راتب يصل حتى 6000 جنيه.

تأمينات اجتماعية وطبية.

يمكنكم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم.