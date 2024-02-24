“ادعية مستجابة ” دعاء ليلة النصف من شعبان 2024-1445 المأثورة عن الصالحين

دعاء ليلة النصف من شعبان 2024-1445، والتى تبدأ من مغرب اليوم السبت الموافق 24 فبراير وتستمر حتى فجر يوم الاحد الموافق 23 فبراير، وهى الليلة التي ترفع بها أعمال المسلم طوال العام ، التي يغفر بها الله للمومنبن والمومنات ولذلك يفضل ان ترتفع الأعمال للمؤمن وهو صائم أو هو يؤدى احد العبادات من قيام الليل أو دعاء او صدقات وغيره، ولكن هي ليلة تفتح بها أبواب السموات للداعين ولهذا نقدم إليك عبر موقعنا البديل الاخرى مجموعة رائعة من الأدعية المستجابة في ليلة نصف شعبان 2024

دعاء ليلة النصف من شعبان 2024-1445

من مغرب يوم البت 24 فبراير تبدأ ليلة النصف من شعبان والتي تنتهى فجر اليوم لجديد ، وهى الليلة التي جبر لله بها خاطر النبي محمد صلى الله عليه سلم بتغيير قبلة الصلاة إلي الجهة التى كانت يتمناها ويرضها أي من المسجد الأقصى إلي مكة المكرمة ، ومنذ ذلك الحين ويصلى المسلمين من شتى بقاع الأرض نحو جهة مكة المكرمة ، ووهى الليلة التي يتنزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لكل عباده إلا المشرك وقاطع الرحم أو المشاجر ، ولذلك عليك بصله الأرحام والغفران الذالات لكل أساء إليك لكى يتقبل الله سبحان وتعالى من الدعاء والعبادات في ليلة النصف من شعبان.

أدعية ليلة النصف من شعبان

على بكثرة الاستغفار الصلاة الدعاء والتضرع إلي الله من مغرب اليوم وحتى الفجر ، آليك مجموعة الأدعية المأثورة للدعاء لليلة النصف من شعبان 2024 -1445

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم



بدات الآن ليلة النصف من شعبان وتستمر حتى مطلع الفجر وهى الليله التى يغفر فيها الله بأذن الله الذنوب جميعها ، ولذلك عليكم بكثرة الاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبفضل بالصيغة الابراهيمية وثم الدعاء بما تتمنى وعليكم بقيام الليل ولو بركعة واحدة ثم الدعاء والاستغفار والتسبيح حتى صلاة الفجر .