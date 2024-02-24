بعد السقوط.. سعر الذهب اليوم بيع وشراء في الأسواق ومحلات الصاغة “هتشتري وتملي ايدك دهب وتوفري كمان للزمن”

المعدن الأصفر من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل يومي، وذلك بعد الارتفاع الأخير الذي ضاعف سعر الذهب لضعفه مرتين وثلاثة، بل كاد يصل السعر إلى 4000 جنيه مصري وبالفعل تخطى هذا المبلغ ولكن انخفض من جديد واستقر عند مبلغ 3500 من عيار واحد وعشرين وكعادته يتأرجح الذهب من جديد وينخفض دفعة واحدة مبلغ كبير، وهذا ما جعل الجميع يتساءلون عن سعر الذهب اليوم في الأسواق، ونذكر لكم السعر في تقرير اليوم عبر “البديل” سعر الذهب اليوم بيع وشراء.

سعر الذهب اليوم بيع وشراء

يُعتبر الذهب من السلع الأساسية للإدخار والاستثمار وأقبل عليه كثيرون الفترة الماضية باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على الأموال، وذلك بعد تأرجح سعر الدولار وارتفاع العقارات بشكل كبير، وهُنا كان الذهب الخيار المناسب لكثيرون، وانخفضت اليوم الأسعار حيث وصل الجرام إلى مبلغ 3000 جنيه مصر من عيار 21، ونذكر لكم الأسعار والتي تأتي على النحو التالي:

عيار 24 اليوم بسعر 3429 جنيه مصري.

عيار 21 اليوم بسعر 3000 ج.

عيار 18 يتراجع ليسجل 2571 ج,

عيار 14 سجل اليوم 2000 ج.

الجنيه الذهب وصل لمبلغ 24 ألف جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم

وضحنا لكم سعر الذهب اليوم بيع وشراء بعد الهزة الكبيرة التي تعرض لها اليوم وانخفض مبلغ 200 جنيه مرة واحدة، والجدير بالذكر أن السعر المُرفق بالأعلى السعر فقط للجرام دون المصنعية، ويزيد جرام الذهب على المبلغ المذكور مبلغ من 100 إلى 500 جنيه مصري على حسب عيار الذهب وعلى حسب الشركة المصنعة للذهب وعلى حسب نوع الذهب نفسه عادي أم مصري أم إيطالي وهكذا، فضلًا عن نسبة 10% ضريبة تُضاف على كل جرام بجانب المصنعية.