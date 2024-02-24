جهز نفسك يامعلم تخفيضات بالكوم نازله.. تسهيلات وتخفيضات من قبل الحكومة للمواطنين المصريين.. احلى خبر قبل رمضان..!!

يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم الأشهر في السنة الهجرية حيث ينتظره المسلمون بشغف لأداء الصيام والقيام والتقرب إلى الله ولكن مع ارتفاع التكاليف والأعباء على المواطنين قد يصبح من الصعب عليهم الاستمرار في أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة ومن هنا تأتي أهمية تقديم تسهيلات قبل شهر رمضان المبارك من قبل الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من الاستعداد لهذا الشهر الكريم بكل راحة وسكينة وفي هذا السياق قامت الحكومة باتخاذ عدة تحركات من شأنها تحقيق هذا الهدف والتي سنتعرض لها في هذا المقال.

افتتاح معارض اهلا رمضان

افتتحت معارض ترحيب رمضان بفخر لتقديم السلع الاستراتيجية بأسعار منخفضة استعدادًا للشهر الكريم مع تخفيضات تصل إلى 25-30% مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية تشمل هذه العروض المتنوعة مجموعة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية مع تخفيضات كبيرة لمكافحة التلاعب التجاري وضمان شفافية المعاملات بالإضافة إلى تقديم باقات رمضان مكونة من 6 أصناف جاهزة وتوفير خيار تخصيص الباقة بـ 10 أصناف حسب الطلب كما تقدم الفعالية كوبونات قيمة بفئات مختلفة 100و 150و 200و 250 300 500.

دعم الأسر من قبل الحكومة

الدكتور أحمد عطية رئيس قسم التكافل في بنك ناصر، أكد بشدة على التعاون الوثيق بين البنك ومؤسسة تحيا مصر لمساعدة الأسر ذات الاحتياجات الماسة خلال شهر رمضان المبارك تم تخصيص مبلغ كبير قدره 10 ملايين جنيه لتقديم الدعم المطلوب لهذه الأسر من خلال صناديق الطعام ولكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة للبنك حيث قدم أيضًا تمويلًا بقيمة 8.1 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين في المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعي ومبلغ قدره 1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ولم يتوقف البنك هنا بل أعلن عن زيادة بنسبة 15% في معاشات 13 مليون مواطن وزيادة بنسبة 15% في معاشات الرعاية والكرامة مع رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.