بعد انخفاض أسعار الذهب.. سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم السبت 24 فبراير 2024

يريد الكثير من المواطنين التعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير 2024، حيث انخفض سعر الذهب بأكثر من 500 جنية لأول مرة منذ فترة طويلة، فمن المعروف بأن سعر الدولار في السوق يكون أكثر من الموجود بالبنوك وبناءً عليه فإن الأشخاص يقومون بتحويل الدولار إلى جنيه في السوق كي يحصلون على أعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق

من بين الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة هذه الفترة سعر الدولار مقابل الجنية في السوق السوداء تحديدًا بعد أن تم خفض سعر الذهب من 3500 جنيه حتى 2850 جنيه وهذا الانخفاض لم يسبق وأن حدث بهذا الشكل، أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم فلقد عاود الارتفاع مرة أخرى في ضوء ما أشار إليه التحديث اليومي للبنوك، حيث بلغ سعر الدولار استقرار في بنك مصر بسعر بيع 30.85 جنيه وعند الشراء 30.75 جنيه مصري، وفي بنك أبو ظبي فلقد استقر السعر كي يسجل 30.90 في حالة الشراء وسعر 30.95 في البيع.

سعر الدولار في البنك

ومن خلال هذه الفقرة سنتعرف على باقي أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو التالي: