نزول حاد في سعر صرف الدولار في السوق الموازي وهذا سعره اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري هو ما يبحث عنه المواطنون والمواطنات بالجمهورية، وبالأخص المغتربين الذي يتساءلون عن سعر صرف الدولار في السوق الموازي وفي البنوك، حيث أغلب المغتربين يعتمدون على عملة الدولار كعملة أساسية عند النزول من سفرهم، ومنذ فترة وصلت إلى سنة تقريبًا هُناك استقرار في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وعلى عكسه في الأسواق الموازية، فدعونا نوضح لكم سعر الدولار اليوم بعد الانخفاض الأخير بالأسواق الموازية، تابعوا.

سعر صرف الدولار في السوق الموازي

سبق أن وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء مبلغ 70 جنيه مصري، وذلك قبل أن يصل إلى مستوياته القياسية اليوم في الانخفاض، حيث خسر أكثر من 12 جنيه مصري اليوم، حيث سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 51 إلى سعر 52 جنيه مصري، حيث تراجع الصرف بعد أن قام مجلس الوزراء المصري بضخ استثمارات ضمن مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، وهذا جعل السعر يرتبك داخل السوق الموازي، وللعلم أن الدولار بسوق الذهب يتم حسابه في الوقت الحالي عند مبلغ 51 جنيه مصري، أي تسعير الذهب الآن يُحسب حسب سعر الدولار والذي هو 51 جنيه.

سعر الدولار اليوم

على عكس الارتباك الحادث الآن في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلا أن سعر الدولار ثابت في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار بيع وشراء أمام الجنيه المصري على هذا النحو: