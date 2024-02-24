نزلها الآن قناة الطفل الأولى ... تردد طيور الجنة 2024 الجديد بأفضل جودة وخلي ولادك تستمتع بأجمل أغاني الأطفال

منذ أن تم بث قناة طيور الجنة، استقبلها الشعب العربي بكل سرور، لما تميزت به من الأغاني الدينية، والبرامج الهادفة الترفيهية، ووجد الآباء فيها ضالتهم لترك أبناءهم للمشاهدة والتسلية والمتعة، وقد ساهمت القناة أيضًا في غرس قيم الأخلاق والتوعية، وحرصت من أول يوم على تعزيز الهوية العربية لدى الطفل العربي.

وسوف نتعرف سويا من خلال موقع البديل علي احدث تردد لقناة طيور الجنة علي الأقمار الصناعية المختلفة؛ فتابعونا.

تردد طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات كما يلي:

التردد 11258 11274 الاستقطاب أفقي أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 3/4 معدل الترميز 27500 27500 الجودة HD HD

تردد طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة على عرب سات كالتالي:

التردد 11310 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 الجودة HD

نبذة عن قناة طيور الجنة

نتعرف أكثر على مجموعة قنوات طيور الجنة من خلال النقاط التالية:

فتحت هذه القناة في الأردن عام 2008.

مملوكة للمهندس خالد عبدالله مقداد.

معظم أغاني القناة من خلال أبناء خالد مقداد.

أبرز أبناء خالد مقداد الذين كان لهم دور بارز في نجاح القناة، الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، وجنى مقداد.

حيث قدم كل منهم العديد من الأغاني والكليبات التي أذيعت على القناة.

بث برامج متنوعة منها برامج دينية وثقافية وترفيهية للتسلية والاستمتاع بعيد عن الابتذال والإسفاف.

تبث برامجها باللغة العربية والإنجليزية والتركية.

تحظى هذه القناة بأعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أغاني قناة طيور الجنة

يمكنك الاستماع بالعديد من الأغاني نعرض منها ما يلي:

أغنية ماما جابت بيبي التي تغنيها جنى مقداد.

أغنية عصومي “ضربة الوليد” يلعب بطولتها الشقيقان الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد، فيما تغني فرقة طيور الجنة.

هذه الأغاني تعلم الأطفال كيفية التعامل مع بعضهم البعض وخطر الاعتداء.

من هو خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة؟

نتعرف على خالد مقداد من خلال السطور التالية: