ذا الحين .. موعد نزول الدعم السكني فبراير 2024 ورابط التسجيل عبر منصة sakani.sa والشروط اللازمة للحصول عليه

لقد كشفت وزارة الإسكان في دولة المملكة العربية السعودية كيف التفاصيل بخصوص موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير الجاري لعام ،2024 ونجد أن برنامج الدعم السكني يعتبر من أحد أهم برامج المساعدة المقدمة لفئات من المواطنين، وهم أولئك الأشخاص الذين ليس باستطاعتهم القيام بشراء سكن مناسب لهم بسبب عدم قدرتهم المادية، وبناء عليه يتم البحث عن موعد إيداع الدعم السكني للشهر الحالي وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم كل التفاصيل بالإضافة إلى طريقة التسجيل لطلب الدعم والشروط اللازمة لهذا الأمر.

متى ينزل الدعم السكني فبراير 2024

لقد أوضحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن موعد نزول الدعم السكني بشكل عام يكون في تاريخ 24 من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم إجازة أو عطلة أسبوعية، ولكن لشهر فبراير يصادف السبت عطلة أسبوعية، لذلك سوف يتم التأجيل لصرف الدعم الخاص بشهر فبراير إلى يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من فبراير ميلاديا و 15 شعبان 1445 هجرية.

طريقة التقديم على الدعم عبر منصة سكني

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل التقديم على الدعم السكني عبر منصة سكني الإلكترونية وإليكم الخطوات: