𝐜𝐚.𝐢𝐪 حمل الآن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخير pdf موقع حكومة المواطن

تعمل الحكومة العراقية ووزارة الداخلية على تقديم وجبة نقل النفوس تخفيفًا على كاهل المواطن إجراءات النقل بين المحافظات وتغيير الأسماء والألقاب إلكترونيًا من خلال موقع حكومة المواطن الإلكترونية، والتي تتيح من خلالها للمواطنين الدخول على المنصة وملء استمارة نقل النفوس المتاحة على الموقع وتقديمها ليتم بعد ذلك الإعلان من قبل الوزارة اسماء نقل النفوس للوجبة المقدمة.

ومن أجل أهمية الأمر لدى كتبر من العراقيين نوضح لكم عبر موقع البديل طريقة الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة وطريقة ملء استمارة نقل النفوس وتقديمها.

اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة

أعلنت وجبة نقل النفوس 131 ويمكن للمواطنين الذين قاموا بالتقديم على منصة حكومة المواطن الإلكترونية الدخول على موقع حكومة المواطن عبر الرابط التالي: 𝙘𝙖.𝙞𝙦 للاستعلام عن اسمائهم، فتعد وجبة نقل النفوس الأخيرة تدل على حرص وزارة الداخلية على توفير عناء المواطنين من خلال الحصول على خدماتهم دون أدنى تعب.

استمارة نقل النفوس

تعد استمارة نقل النفوس التي تقدمها وزارة الداخلة والمتاحة على موقع حكومة المواطن من خلال الرابط التالي، 𝙘𝙖.𝙞𝙦، هي الوسيلة للتسهيل على المواطن حصوله على خدمة نقل النفوس، حيث يمكنه تقديم الاستمارة للحصول على خدمة نقل النفوس باتباع التالي:

الدخول على موقع حكومة المواطن من الرابط أعلاه. يتم دخولك مباشرة على استمارة نقل النفوس. قم بملء بياناتك الشخصية والتي منها الاسم والمحافظة والرقم الوطني ونحو ذلك من البيانات. بعد بإدخال البيانات اضغط تقديم الطلب. في حالة قَبُول الطلب يتم نزول أسمائك مع وجبة نقل النفوس.

نقل النفوس من محافظة البصرة الى أخرى

يمكنك الاستعلام عن اسماء نقل النفوس من محافظة البصرة الى اخرى وجميع محافظات العراق بالدخول على الرابط التالي: كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة 131، وفتح الملفات للاستعلام عن اسماء الذين شملتهم الوجبة الأخيرة، ويستمر نزول باقي الوجبات على فترات متتالية، حيث يتم إعلان اسمك على حسب موعد تقديمك على الوجبة.

كيف يتم نقل النفوس؟

تأكد قبل الدخول على موقع حكومة المواطن لتقديم استمارة نقل النفوس كما بينا في الفقرات السابقة، أنك مستوفي الشروط التي حددتها وزارة الداخلية لقبول طلب نقل النفوس، والتي منها أن يكون المتقدم مواطن عراقي وان يكون مقيم في العراق بشكل دائم.

وصلنا معكم لختام مقالنا الذي بينا فيه الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة، وطريقة التقديم على نقل النفوس وطريقة ملئ الاستمارة الخاصة بنقل النفوس.