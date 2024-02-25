“هُنـــــا portal.jordan.gov.jo“ رابط نتائج الترتيب التنافسي 2024 في الأردن عبر ديوان الخدمة المدنية

قامت الجهات المسؤولة في الأردن بالإعلان عن نتيجة الترتيب التنافسي، ويجب العلم أن الأشخاص الذين اجتازوا الترتيب التنافسي سوف ينالوا وظيفة تابعة لديوان الخدمة المدنية، وهي تعتبر من أشكال المساعدات تقدمها الحكومة للمواطنين من أجل تقليل نسبة البطالة في الدولة، ولكن يجب العلم أنه يتم التعيين في الوظائف المتاحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نقدم لكم أيضا خطوات الاستعلام عن نتائج الترتيب التنافسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الترتيب التنافسي

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن النتيجة:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بديوان الخدمة المدنية في الأردن.

من القائمة الرئيسية قم بالدخول على خانة الاستعلام عن دور الترتيب التنافسي.

يرجى إدخال كل من تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم والرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية.

بمجرد النقر على كلمة استعلام سوف يظهر لك النتيجة الخاصة بك بالتفصيل وسوف توضح ترتيب المتقدم على كل من مستوى الشعبة والفرع والقسم.

ما هي مجالات الاختبارات التنافسي؟

وفقا لما صرح عنه الجهات المسؤولة أن المجالات المتاحة هي:

مجال المهارات.

مجال التخصص الوظيفي.

مجال القدرات.

شروط اختيار المقبولين

يجب العلم أنه يتم اختيار الموظفين وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها والتي قام بتحديدها الجهات المسؤولة وهي كالتالي: