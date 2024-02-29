“ألحق مصيبة لأصحاب المعاشات“ حالات وقف المعاشات بالزيادة الجديدة 2024.. صدمة كبيرة شوف اسمك بسرعة

شهدت الأيام السابقة حالة من الفرح بالنسبة لأصحاب المعاشات وذلك بسبب الزيادة التي من المقرر إضافتها، يجب العلم أنه من المقرر زيادة المعاشات في شهر يونيو ولكن بقرارات رئاسية تم تبكير الموعد وذلك لتكون الزيادة في شهر مارس ولكن تفاجأ الجميع بأنه يوجد عدد كبير من المستفيدين لم يتم زيادة المعاشات الخاصة بهم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

حالات وقف المعاشات بالزيادة الجديدة

شهد ذلك الشهر عدد كبير من الأشخاص تعرضوا لوقف المعاش الخاص بهم بدون سبب واضح وأصبحوا يتساءلوا عن السبب والأسباب كالتالي:

في حالة إذا كان المتقدم لديه مزاولة مهنة سواء تجارية أو غير تجارية ويتم استعادة المعاش مرة أخرى في حين التوقف المهنة.

التحاق المستفيد بفرصة عمل أو حصوله على دخل شهري قيمته تعادل قيمة المعاش.

حالات استحقاق المعاش

سوف يتم زيادة المعاشات للحالات التي تم ذكرها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تكون كالتالي: الأشخاص الذي اشتركوا في خدمة التأمينات في عملهم لفترة تصل حتى 120 شهر، وفي حالة توفى ذلك الشخص قبل بلوغ سن الخروج عن العمل يتم توزيع المعاش على الزوجة والأبناء والأخوة والأخوات، يجب العلم أن نسبة الزيادة تصل حتى 15٪ وذلك بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موعد صرف المعاشات

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية أن سوف يتم صرف المعاشات في الميعاد المحدد لها والتي من المقرر أن تكون بداية من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، يتم صرفها من ماكينات ATM أو منافذ فوري أو فروع بنك ناصر أو المحافظ الإلكتروني أو من خلال البنوك التجارية.