كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر هيئة الحماية الاجتماعية

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، ما زال الجميع ينتظر ويترقب الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة السابعة والأخيرة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يبحث الجميع عن موعد إصدار الدفعة الجديدة وهل سيتم صرفها قبل شهر رمضان أم لا، وهذا ما سنتناوله معاً خلال السطور القادمة من هذا المقال.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد اصدار كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة بشكل رسمي ولكن تشير العديد من المصادر إلى أن إصدار هذه الوجبة سيكون بنهاية شهر فبراير الجاري أو بداية شهر مارس 2024 وسيتم الصرف قبل شهر رمضان، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم المقدم من الحكومة العراقية للمواطنين الأكثر احتياجاً يأتي ضمن المساعدة على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويتم تحديد هذه الأسر وصرف الدعم المالي لهم من أجل عيش حياة كريمة، وأشارت وزارة المالية العراقية أنه يتم تخصيص ميزانية لهذه الدفعة والدفعات القادمة، كما أشارت المصادر المقربة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عملية المراجعة لأسماء المتقدمين للحصول على الدعم اقتربت من الانتهاء وسيتم إصدار الدفعة الأخيرة خلال الأيام القليلة القادمة.

تنزيل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة يمكن تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 pdf وتَكمن هذه الخطوات في الآتي:-