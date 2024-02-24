ياتري مين اول ضحية.. برنامج رامز جلال رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله يوميا بجودة عالية HD

يتصدر اسم برنامج رامز جلال رمضان 2024 جميع محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت قنوات إم بي سي عن الإعلان الجديد، حيث وضع برنامج رامز جلال بصمة كبيرة في عالم برامج المقالب وأصبح أشهر برنامج من أول موسم له وحتى الآن، حيث يأتي كل موسم بفكرة حديثة وغير تقليدية تصنع من خلالها جمهور كبير لديه شغف لما سيحدث مع كل ضيف من ضيوف البرنامج ومع السطور القادمة سوف نتعرف أكثر على تفاصيل برنامج رامز جلال لهذا الموسم.

برنامج رامز جلال رمضان 2024

ينتظر الجميع كل عام في شهر رمضان برنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي برنامج رامز جلال رمضان 2024، حيث يبحثون عشاق البرنامج عن الضيوف المشاركين في هذا الموسم والذين يكونوا عادةً من الفنانين ولاعبي كرة القدم ومقدمي البرامج التلفزيونية ومؤخرًا بعض صانعي المحتوى الأكثر شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا ينتظر الجميع بث البرومو الجديد لـ يتعرفون على من سوف يستضيف رامز في المقلب القادم.

يحرص رامز على التنوع واستضافة عدد متنوع من الفنانين كل عام، وبعد أن تم الإعلان عن محتوى برنامج رامز جلال الذي يأتي تحت مسمى “رامز قفل اللعبة” حيث يدور حول استضافة النجوم في مدينة ألعاب كبرى يقوم فيها رامز بمقلبه الجديد على المستضيف، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الضيوف هذا الموسم.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال رمضان 2024

تمتلك قنوات إم بي سي حقوق الملكية لإذاعة برنامج رامز جلال كل عام ضمن السباق الرمضاني، والذي يأتي عادةً في وقت الإفطار ويتضمن عدد كبير من المشاهير، ويمكنك متابعة البرنامج على القناة من خلال التردد التالي: