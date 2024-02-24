هسة كشوفات.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي الالكترونية

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات الهامة خلال الساعات الراهنة حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات العراقية مثل الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وغيرهم من الفئات المحتاجة، ويمكن الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي التابعة للوزارة، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بفحص الطلبات للتحقق من استحقاق الأشخاص للرعاية الاجتماعية وذلك وفقا للعديد من الشروط التالية:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يتالف عدد أفراد الأسرة المتقدمة أربعة أشخاص كحد أقصى.

علاوة على ذلك، يجب أن يتراوح عمر المتقدم للرجال ما بين 18 و 60 عامًا،

وبينما يتراوح عمر المتقدمة من النساء ما بين 15 و 55 عامًا.

تلتزم الوزارة أيضا بفحص البيانات بعناية لضمان أن الرعاية سوف يتم منحها لأولئك الذين يستحقونها وفقًا للشروط المحددة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتاح لكافة مواطني العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات التالية، وهي:

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

حدد بعد ذلك أيقونة الرعاية الاجتماعية.

انقر بعد ذلك على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

اكتب بعد ذلك رقم الوجبة والدفعة التي تريد الحصول عليها.

حدد بعد ذلك المقاطعة التي يعيش فيها المستفيد.

اضغط بعد ذلك على كلمة “تنزيل”.

وسيتم تحميل كشوف المستفيدين في غضون دقائق بمجرد صدورها، وسيتمكن المستفيدون من التحقق مما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

من المنتظر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي استقبلت طلبات راغبي الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية عبر موقعها الالكتروني خلال الفترة الماضية، وتعمل حاليا على فحصها.