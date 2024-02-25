استلم الان.. جميع الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين 2024 وزارة التضامن تجيب

ننشر لكم الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، حيث تعمل الحكومة المصرية على دعم ذوي الإعاقات المختلفة فتقوم بمنحهم سيارة معفاه من الجمارك؛ لكي تساعدهم على الحركة بسهولة ويسر، وتكون السيارة مجهزة بالإمكانيات التي تتلائم مع حالتهم الصحية وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط ونوع الإعاقة، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين

يتساءل الكثيرون عن الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، وقد قامت الحكومة المصرية بتوضيح الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين وهي على النحو التالي:

الإعاقات الذهنية.

الإعاقات السمعية سواء في أذن واحدة أو في الأذنين كليهما.

الإعاقات البصرية سواء في عين واحدة أو في العينين الاثنتين.

الإعاقات الحركية وتشمل إعاقة الأطراف السفلية مثل حالة بتر القدمين أو أحدهما.

الإعاقات الحركية العلوية مثل حالات بتر اليدين أو واحدة منهما.

الحوادث التي تؤدي إلى حدوث شلل في أعضاء الجسم.

الأمراض المزمنة الناتجة من عدم القدرة على السير، أو التي تسبب الوفاة.

شروط الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الأفراد المعاقين سيارة معفاه من الجمارك وهي على النحو التالي: