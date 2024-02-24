جرب الآن سلاح الأفاعي.. أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2024 PUBG Mobile بالـ ID وزود صندوق الغنائم والحصول علي سلاح الأفاعي الجديد

لعبة ببجي موبايل هي من أكثر ألعاب الفيديو جيمز التي يقبل على استخدامها العديد من الأفراد من محبي الألعاب القتالية ونجد أن هذه اللعبة حتى يتقدم فيها اللاعبون لابد وأن يقوموا بشحن شدات ببجي لهذا نجد أن مختلف محبي لعبة ببجي موبايل هم الأكثر بحثا عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم شحن شدات ببجي، وجدير بالذكر أن لعبة ببجي قد أصبح لها جمهور كبير جدا في الوطن العربي فضلا عن ذلك قد لاقت هذه اللعبة إعجاب الكثير من الأشخاص مما عمل على زيادة عدد التحميلات لها ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم أسهل طريقة لشحن شدات ببجي باستخدام الآي دي.

طريقة شحن شدات ببجي 2024 بال ID وفتح سلاح الأفاعي الجديد

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم شحن شدات لعبة ببجي ولكن في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على طريقه شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي ميداس باي وباستخدام تلك الشدات يمكن أن يحصل اللاعب على سلاح الأفاعي الجديد الذي وصل للتو في صندوق الغنائم، علما بأن تلك الطريقة تعتبر مدفوعة ولابد من أن يتبع فيها اللاعب بعض الخطوات وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يكون فيها لاعب بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي ميداس باي.

الخطوة الثانية يجب على اللاعب أن يقوم بتسجيل الدخول ويختار أسلوب الدفع المناسب له.

الخطوة الثالثة يقوم فيها اللاعب بكتابة الـ ID الخاص به.

الخطوة الرابعة يقوم اللاعب بتحديد عدد الشدات المراد شحنها ويتبع هذا بالضغط على أيقونة شراء وبعدها تتحول الشدات بشكل أوتوماتيكي إلى حسابه في لعبه ببجي.

مزايا شحن شدات ببجي

يوجد العديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها بشحن شدات لعبة ببجي ولعل من أبرزها الحصول على السلاح الجديد سلاح الأفاعي وإليكم قائمة بأهم تلك المزايا: