احصل الآن على نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2024 عبر البوابة الإلكترونية التعليمية

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية من قبل طلاب وأولياء أمور التعليم العام للثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2024، حيث إنه من المقرر يتم الإعلان عن نتائج دبلوم التعليم العام خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات ومراجعتها داخل غرف الكنترول ورصد درجات كافة المواد الدراسية.

نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2024

خلال بيان إخباري أكدت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2024، ولكن بعد اعتمادها من قبل وزيرة التربية والتعليم بعمان الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، حيث إن فور اعتمادها يتم إصدارها بصورة رسمية عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم التي تستطيع من خلالها الحصول على نتائج دبلوم لطلاب الصف الثاني عشر.

رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 202

من المتوقع أن وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان تقوم باعتماد نتائج دبلوم من قبل وزير التربية الدكتورة مديحة، وبعدها يتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة حسب قرار الوزارة، وبعدها يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى المنصة الرسمية التعليمية الإلكترونية من هنا قم بتحديد خانة الخدمات التعليمية. تحديد نتائج التعليم العام للصف الثاني عشر. مدونة اسم الطالب ورقم الجلوس وكلمة المرور. ثم قم بالنقر على أيقونة بحث. بعد بضع ثوان ستظهر أمامك نتيجة الطالب وتقديرات الطالب.

متى يتم الإعلان عن نتائج الدبلوم العام بسلطنة عمان 2024؟

الجدير بالذكر أنه بعد مراجعة المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الدبلوم العام حتى وقتنا هذا، ولكن حسب قرار وزارة التربية والتعليم أنه يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم اعتمادها من قبل الوزارة، حيث إنه من المتوقع يتم الإعلان عنها يوم السبت الموافق 25 فبراير 2024.