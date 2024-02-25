وقف البطاقة التموينية لهذه الفئات اعرفها فورا.. شوف نفسك لتكون منهم..!!

إلغاء بطاقة التموين هو إجراء يتخذه الجهات المسئولة عن توزيع المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة، ويمكن أن يتم بسبب عدة حالات مختلفة من بين هذه الحالات توجد الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم الغذائي نهائيا والتي من المهم التحذير منها وتوعية الأفراد بكيفية تجنبها، فيما يلي بعض الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين، والأخطاء التي يجب تجنبها لتجنب وقف صرف الدعم نهائيا.

يمكن للأفراد في الفئات التالية الفصل من بطاقة التموين وإضافتهم إلى بطاقة أخرى

ويوجد بعض الفئات من المواطنين التي يحق لهم الفصل من بطاقة التموين وهم

الأفراد المُسجلين على البطاقة وليسوا رب الأسرة أو صاحب البطاقة. الفتاة بعد الزواج بشرط أن يكون الزوج مسجلاً على بطاقة أسرته وقد قام بفصل نفسه أولاً. الزوجة في حالة الطلاق بشرط توفر قسيمة الطلاق.

تعديلات على حالات إلغاء بطاقة التموين

تم تحديد عدة فئات من قبل وزارة التموين تستثنى من الحصول على التموين، نظرًا لكونها من الشرائح غير المستحقة للدعم تشمل هذه الفئات ما يلي