“بانخفاض 1000 جنية ” سعر الذهب الآن في مصر وفقا لموقع آى صاغة وعيار 21 يكسر3000

سعر الذهب الآن في مصر ، والذى انخفض بمعدل 1000 جنية للجرام الواحد في 12 ساعة الماضية وما زالت الأسعار متذبذبة بين ارتفاع وانخفاض منذ الإعلان عن صفقة راس الحكمة التي أعلنتها الحكومة المصة مع دولة الإمارات يوم الجمعة الماضية 23 فبراير 2024 ، والتي على اثر إعلان تفاصيل الصفقة انخفض سعر الدولار في السوق الموازى ومع انخفض أسعار الذهب بشكل كبير ومفاجأة للمصريين ، واليك تفاصيل أسعار الذهب الجديدة في مصر .

سعر الذهب الآن في مصر

ما زالت الآن أسعار الذهب في مصر غير مستقرة ولكنها تشهد على انخفاض لم يحدث منذ ثلاث شهور الماضية ومتوقع أن يستمر وحتى منتصف العام الجاري ، بعد أن تم الاعلان عن ضخ 35 مليار دولار فى البنوك المصري والذي يساهم ذلك في خفض سعر دولار في السوق الموازى، والذي كان على أساسه يتم تسعير جميع السلع في مصر، وبالأخص أسعار الذهب وبالتالي سوف يتمكن التجار من شراء الدولارات من البنك على حسب سعره في البنوك، وبالتالي يتم التسعير مجدد على سعر البنك المركزي للدولار والذي يوازى حتي الآن ما يقارب من 31 جنية مصري.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر

وفقا لاخر تحديث موقع اى صاغة الشهير فانه انخفض سعر الذهب في الساعات الأخيرة من ما يقرب من 800 جنية في اقل من 24 ساعة ، واليك اخر تحديث لسعر الذهب الآن في مصر :