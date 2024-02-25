لو سألت مش هتوه.. أماكن معارض رمضان 2024 الدقهلية .. زر وزيت وسكر وسمنة ولحمة بنص سعر برة

أيام قليلة و يهل علينا شهر رمضان المبارك شهر البركات، ونظراً لجهود الدولة في تقديم الدعم لمواطنيها خلال هذا الشهر المبارك، قررت تحديد أماكن معارض رمضان 2024 الدقهلية، وتوفير جميع المنتجات فيها بأسعار مخفضة، على أن يترواح التخفيض فيها بين 20 إلى 35٪ ، لكي يعم الدعم على جميع الأهالي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.

أسعار السكر والزيت في معارض أهلا رمضان 2024 الدقهلية

يهل علينا شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة من الآن، وتسعى الدولة جاهدة على تدعيم السلع والمنتجات خلال هذا الشهر المبارك، مثل الزيت، والسكر، والمكرونة، والارز، والفراخ، واللحوم، والجبن، ونظراً لزيادة إستهلاك سلعتي السكر والزيت في جميع البيوت خلال هذا الشهر، قامت الدولة بتقديم تخفيضات مكثفة عليهم ليكون أسعارهم داخل أماكن معارض رمضان 2024 الدقهلية، كالتالي:

سعر كيلو السكر 27 جنيهًا مصريًا.

سعر عبوة الزيت 700مل 50 جنيهًا.

أماكن معارض رمضان 2024 الدقهلية

تحتوي معارض أهلا رمضان على جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين المصريين خلال هذا الشهر الكريم ، ولهذا تستعد محافظة الدقهلية لافتتاح 21 معرضًا، ضمن مبادرة أهلًا رمضان ، وتكون أماكن معارض رمضان 2024 الدقهلية، في الأماكن التالية:

3 معارض بمدينة المنصورة

شارع بورسعيد

شارع الجيش

شارع عبد السلام عارف

18 معرضًا بمراكز الدقهلية