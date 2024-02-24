“بورصة الدواجن” اسعار الفراخ اليوم السبت 24 فبراير 2024 للمستهلكين في الأسواق

اسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم، تم النر اليوم 24 من هر فبراير بتراجع اسعار الفراخ في الأسواق والمزارع، وذلك بعدما استقر السعر يومين كاملين،مما جعل الأفراد يتساؤلون عن حقيقة سعرها فالجدير بالذكر ان السعر يختلف كل يوم، فسوف نستعر لكم اليوم سعر الفراخ في الأسواق.

اسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

ننقل لكم من خلال موقعنا “البديل” اسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم، فالجدير بالذكر أن إعلان سعر الفراخ يأتي من المزارع فهي المتحكم الرئئيسي في سعرها من حيث ارتفاعها أو انخفاضها، فقد تم الإعلان عن سعرها وهي كالآتي:

يعد سعر الفراخ البيضاء داخل المزارع اليوم بنحو 90 جنيه للكيلو.

أما عن سعر الفراخ الساسو في المزرعة اليوم 110 و111 جنيه بالتقريب للكيلو.

كما تم الإعلان عن سعر الفراخ الأمهات 78 جنيه للكيلو.

أما عن سعر البط المولار فقد وصل سعر الكيلو الواحد 120 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تم الإعلان عن اسعار الدواجن في الأسواق وفقاً لما جاء من المزارع وتتمثل اسعارها فيما يلي: