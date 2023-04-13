يستعد طلاب المنيا للشهادة الإعدادية لتجاوز امتحانات نهاية العام الدراسي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، تبحث جموع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بشكل كبير عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني أسيوط وموعد بدء الامتحانات، وسنستعرض لكم هذه المواعيد فيما يلي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني أسيوط وموعد بدء الامتحانات

في الوقت الحالي، تشهد عمليات البحث زيادة فيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 خلال الترم الثاني، وأكّد الدكتور “رضا حجازي” أنَّ وزارة التعليم قامت بالتحضير لامتحانات نهاية العام في جميع المحافظات، تم الإعلان عن خريطة الامتحانات التي ستجرى في شهر مايو عام 2023، وستستمر حتى العشرون منه في كافة المحافظات في الجمهورية، وأصدرت مديرية التربية والتعليم في أسيوط جدولًا للاختبارات المقدَّمة لشهادة الإعدادية 2023، للفصل الثاني، والذي جاء كالآتي

سيتم إجراء اختبار المادة العربية يوم السبت الموافق 13 مايو 2023.

سيتم إجراء اختبار مادة الجبر والإحصاء يوم الأحد الموافق 14 مايو من عام 2023.

سيتم إجراء اختبار مادة العلوم في يوم الإثنين الموافق 15 مايو عام 2023.

ستجري امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية في يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023.

سيعقد امتحان اللغة الإنجليزية في يوم الأربعاء 17 مايو 2023.

سيتم إجراء اختبار دروس الدراسات الاجتماعية يوم الخميس المقابل للثامن عشر من شهر مايو.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، حيثُ ستبدأ في يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وستستمر حتى الـ15 من يوليو 2023، أعلنت الوزارة في الجدول الزمني عن استقبال الطلاب حسب المواعيد المحددة، وأوضحت على صفحتها الرسمية على الإنترنت أنه تم التجهيز للاستقبال، كما شددت على ضرورة عدم استخدام الغش خلال الامتحانات وذلك لتجنب حرمان دخول باقي المواد.