مواصفات وسعر هاتف آيفون برو ماكس 15 iPhone 15 Pro Max في البلاد العربية

هاتف آيفون برو ماكس 15 iPhone 15 Pro Max من أكثر الهواتف التي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص في السعودية نظرا لما يتمتع به من مواصفات رائعة تميزه عن غيره من الهواتف، فجميع أجهزة شركة آبل تتميز بجودة التصنيع والفخامة، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات ومميزات الهاتف، وأسعارها في السعودية.

مواصفات هاتف آيفون برو ماكس 15

يتمتع هاتف آيفون 15 برو max بمواصفات رائعة، وسوف نوضح لكم أهم مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max من خلال الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم الوزن 240 جرامًا اللون الفضي والأزرق والذهبي والجرافيت نوع الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED مساحة الشاشة 6.7 إنش دقة الشاشة 1290×2796 بكسل الكثافة 460 بكسل لكل إنش السطوع 2000 شمعة نوع الشرائح Nano Sim eSim قوة الشحن 60 وات سعة البطارية 6000 مللي أمبير منفذ USB متوفر إصدار USB USB 3.0 نوعه Lightning

سعر هاتف آيفون 15 برو max

يختلف سعر الهاتف باختلاف نسخته، وقد جاءت أسعار جميع نسخ الهاتف على النحو التالي:

النسخة 256 جيجا: 4،878 ريال سعودي.

النسخة 512 جيجا: 4699 ريال.

النسخة التجريبية 1 تيرابايت: 7700 ريال.

مميزات هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max

يتميز الهاتف بمميزات عديدة أهمها الشاشة الكبيرة التي توفر للمستخدمين عرض متميز، ورماته العالية لتحميل الكثير من البرامج والتطبيقات، وغيرها من المميزات، والتي من أهمها الآتي: