تكنولوجيا

مواصفات وسعر هاتف آيفون برو ماكس 15 iPhone 15 Pro Max في البلاد العربية

هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max وسعره في البلاد العربية

rabab ahmedمنذ 42 دقيقة
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هاتف آيفون برو ماكس 15
هاتف آيفون برو ماكس 15

هاتف آيفون برو ماكس 15  iPhone 15 Pro Max من أكثر الهواتف التي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص في السعودية نظرا لما يتمتع به من مواصفات رائعة تميزه عن غيره من الهواتف، فجميع أجهزة شركة آبل تتميز بجودة التصنيع والفخامة، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات ومميزات الهاتف، وأسعارها في السعودية.

مواصفات هاتف آيفون برو ماكس 15

يتمتع هاتف آيفون 15 برو max بمواصفات رائعة، وسوف نوضح لكم أهم مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max من خلال الجدول التالي:

المواصفاتالتفاصيل
الأبعاد160.7×77.6×7.85 ملم
الوزن240 جرامًا
اللونالفضي والأزرق والذهبي والجرافيت
نوع الشاشةLTPO Super Retina XDR OLED
مساحة الشاشة6.7 إنش
دقة الشاشة1290×2796 بكسل
الكثافة460 بكسل لكل إنش
السطوع2000 شمعة
نوع الشرائحNano Sim eSim
قوة الشحن60 وات
سعة البطارية6000 مللي أمبير
منفذ USBمتوفر
إصدار USBUSB 3.0 نوعه Lightning

سعر هاتف آيفون 15 برو max

يختلف سعر الهاتف باختلاف نسخته، وقد جاءت أسعار جميع نسخ الهاتف على النحو التالي:

  • النسخة 256 جيجا: 4،878 ريال سعودي.
  • النسخة 512 جيجا: 4699 ريال.
  • النسخة التجريبية 1 تيرابايت: 7700 ريال.
مميزات هاتف آيفون 15 pro max
مميزات هاتف آيفون 15 pro max

مميزات هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max

يتميز الهاتف بمميزات عديدة أهمها الشاشة الكبيرة التي توفر للمستخدمين عرض متميز، ورماته العالية لتحميل الكثير من البرامج والتطبيقات، وغيرها من المميزات، والتي من أهمها الآتي:

  • يقاوم الهاتف الماء بعمق 6 م ولمدة نصف ساعة.
  • يتميز الهاتف بمقاومة الأتربة والغبار.
  • يحتوي على طبقة خارجية  تحمي الشاشة من الخدش.
  • شاشة الهاتف يدعم “معدل تحديث” 120 هرتز.
  • تصل ذاكره الهاتف الداخليه إلى 1 تيرابايت على حسب اصداره.
  • يسمح لك الهاتف باستقبال وإرسال “رسائل الطوارئ” عبر “الأقمار الصناعية”
  • يدعم هاتف آيفون برو ماكس “ميزة Face ID”.
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rabab ahmedمنذ 42 دقيقة
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