شاهد قناة وناسة وفرح أطفالك وسليهم بشئ مفيد | تردد قناة وناسة الجديد للاطفال وأهم ما تقدمه

يبحث الآباء والأمهات على قنوات الأطفال التي تسلي أطفالهم في أوقات فراغهم بشيء نافع ومفيد، فلا شك أن الأطفال يحتاجون بين أوقات مذكرتهم بشيء من المرح الذي ساعدهم على التركيز وتفريغ طاقتهم بشكل إيجابي، ولا سيما أن الأطفال ترسخ فيهم القيم والسلوكيات عن طريق المشاهدة ويتقبلون المعلومات بشيء من المرح بشكل أفضل.

وهذا الذي تقدمه قناة وناسة لذلك تجد أغاني القناة وبرامجها دائمًا ما يرددنها الأطفال، ومن خلال الأسطر التالية نذكر لكم تردد القناة وما تقدمه من برامج واغاني.

تردد قناة وناسة

شاهد قناة وناسة على وسلي أطفالك بشيء مفيد ونافع واجعلهم يقضون أوقات فراغهم في يبني شخصيتهم بناء هادف ومفيد، حيث يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة : 11740.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

قناة وناسة بيبي

اشتهرت قناة وناسة بتقديمها محتوى ترفيهي للأطفال منذ نشأتها في عام 2007، كما تحرص القناة على تقديم محتوى ترفيعي هاف يغرس قيم حسنة في الأطفال، لذلك تتعلق الأطفال بالقناة ويبحثون عنها دائمًا ويتابعنها في أوقات فراغهم.

اغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة كبيرة من الأغاني التي اشتهرت على ألسنة الأطفال من شدة تعلقهم بها، والتي تبث القناة من خلالها قيم ومبادئ هافة وجميلة، ومن هذه الأغاني ما يلي:

أغنية وناسة، ولولو صارت شرطية، وحرامى سرق لولو، ويا شرطى حرامى، وشو صار عند الدكتور يا لولو، ووينك يا لولو، ولولو الشطورة، ولولو ليكا أختى الغيورة، ولولو وأصوات الحيوانات، ودا دا ميدو، ولولو وماما، وماذا تشترى لولو من المول، ولا تفتح الباب يا لولو، وشو بيقولوا الحيوانات يا لولو، ولولو بس شوى.

من المهم أن تعرف أن القناة مسلية للأطفال وهادفة لكن جعل الأطفال يشاهدنها أوفات كبيرة يعود عليهم بأمور ضارة وغير نافعة، كما يمكنك متابع القناة بإضافة الترددات السابقة إلى جهاز الاستقبال.