حملها الآن.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 في العراق منصة مظلتي الوجبة ال9 pdf وزارة العمل

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عبر محركات جوجل من قبل المواطنين لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، والتي سوف يحصل عليها جميع المتقدمين قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، لكي لك يتمكن كل شخص من شراء كافة المستلزمات الخاصة بهم حيث يتم توزيع هذه الوجبة كل شهر وينتظر الجميع الآن معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية بعد التقديم عليها، لهذا سوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة لقبول الرعاية الاجتماعية من خلال السطور القادمة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

يمكنكم معرفة أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة 2023 بدولة العراق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل عبر الإنترنت وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

أو يمكن تسجيل الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكتروني.

إضافة رقم البطاقة الذكية ثم كتابة الكود المرئي.

اضغط على تنزيل ملفات المشمولين الوجبة التاسعة.

البدء بالبحث عن الاسم الرباعي من خلال كتابة الاسم في مربع البحث.

يجب إضافة تاريخ الميلاد حتى يظهر الاسم بشكل صحيح.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

قد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بعض الشروط المحددة للقبول في الرعاية الاجتماعية لجميع المتقدمين يمكنكم الاطلاع على الشروط المطلوبة وتتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. يشترط عدم امتلاك المتقدم أي أملاك عالية القيمة. يجب أن يكون هذا الشخص مسجلا قبل ذلك في الشؤون الاجتماعية. ألفاظ جميع المستندات والأوراق المحددة. يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة من المتقدم بشكل صحيح.

خطوات الاستعلام عن الوجبة التاسعة منصة مظلتي

بعد أن أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة التاسعة العراقية يمكنكم معرفة الخطوات المطلوبة للاستعلام عنها من خلال منصة مظلتي وتتمثل الخطوات التالية في الآتي: