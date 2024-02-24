الموعد رسميًا … موعد أول شهر رمضان 2024 وعيد الفطر في مصر والسعودية

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أول شهر رمضان للعام الحالي 2024، حيث انه يتم الإستعداد لهذا الشهر الفضيل، وتم الاعلان عنه وفقا للبحوث الفلكية ومعهد الفلك من خلال اعلان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد أول شهر رمضان 2024 وعيد الفطر في مصر والسعودية.

موعد أول شهر رمضان 2024

تم الاعلان رسمي عن موعد بداية شهر رمضان المبارك هو الإثنين الموافق 11 مارس من العام الحالي 2024، يعن ذلك أن شهر شعبان 29 يوم فقط، ويتم انتهائه في يوم الأحد 10 مارس 2024 وأن هلال شهر رمضان لعام 1445 هــ سيولد عقب حدوث الإقتران تمام الساعة 11:2 صباحاً، وسوف يظهر في سماء القاهرة وسيبقى في سماء لمدة 15 دقيقة، وفي سماء مكة المكرمة بعد الغروب لمدة 12 دقيقة وهو ما تم عرضه وفقا للبحوث الفلكية.

ما هو موعد عيد الفطر المبارك

بعد ان يتم الانتهاء من افضل شهور العام وهو شهر الخير شهر رمضان ويعلن عن ان أول أيام شهر رمضان الكريم في مصر والسعودية والدول العربية والإسلامية يوم الإثنين 11 مارس 2024، ويتم بدء العيد في يوم 10 أبريل 2024 والتي يتم فيه النزول للمنتزهات ويتجمع بها المسلمين والاسر ويتبادلون كعك العيد الذي يعتبر من ضمن مراسم الاحتفال به وحيث انه يتم بداية موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5.59 صباحاً بتوقيت القاهرة، وويرسل العديد التهاني بعيد الفطر وكل التهاني لجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم، وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة.