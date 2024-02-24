“إستقبلها حالاً” القنوات الناقلة لمباراة الوداد وجوانينغ في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الوداد، الكثير من المواطنين العاشقين لكرة القدم يتساءلون عن القنوات الناقلة لمباراة الوداد امام الفريق المنافس جوانينغ غالاكسي للجولة الخامسة لبطولة “دوري أبطال إفريقيا 2024″، فمن المؤكد أن المباراة سوف تُلعب اليوم السبت 24 من فبراير على أن تُذاع المباراة على بين سبورت الرياضية القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد

الجدير بالذكر أن المباراة سوف تُذاع اليوم على قناة بي إن سبورت على الترد الآتي:

ضبط التردد: 11054

قم بضبط معامل الاستقطاب: أفقي

كما يجب أن تقوم معدل الترميز: 27500

أما عن معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد بي إن سبورتس على سهيل سات

في البداية قم بضبط التردد: 10810.

كما يجب أن تقوموا بضبط معدل الاستقطاب وهو: عمودي.

أما عن معدل الترميز: 27500.

بينما يجب أن تقوم بضبط معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قناة الرياضية المغربية على نايل سات

ضبط التردد: 11642

كما يجب أن تقوم بضبط الاستقطاب: أفقي

قم بضبط معدل الترميز: 27500

قم بضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الوداد وجوانينغ اليوم

تم الإعلان من قبل الفيفا عن موعد مباراة الوداد مع الفؤيق المنافس جوانينغ فسوف تُلعب المباراة اليوم السبت الذي يوافق 24 من فبراير 2024، فمن المقرر ان يتم لعب المباراة اليوم مع الفريقين على أرض ملعب أوبيد إيتاني ستاديوم، فسوف يقوم حكم المباراة بإطلاق الصافرة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة السعودية.