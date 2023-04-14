عاجل ورسميا.. تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية

أعلنت منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وذلك عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،حيث توفر الحكومة العراقية مساعدات مالية وطبية وإعانات اجتماعية للأسر تحت خط الفقر و لمحدودي الدخل وتم الاعلان عن اسماء المقبولين في منحة الحكومة العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن تم قبول عدد مائتي ألف مواطن عراقي للحصولة على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة بدولة العراق وذلك وفقاً لما تم اعلانه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسيتم تقديم إعانات مالية شهرياً للمستحقين المعلن عنهم في كشوف الرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق وتم الإعلان عن جميع كشوفات الأسماء بعد فحص جميع الطلبات المقدمة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك ويمكنكم الاطلاع على الكشوفات وتنزيلها من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أو الدخول إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بدولة العراق.

ادخال جميع البيانات المطلوبة.

كتابة رقم البطاقة في المكان المخصص لها.

إدخال الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.

بعد ذلك اضغط على زر تحميل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة.

ثم يمكنك البحث عن الأسم من خلال كتابة الاسم رباعي في خانة البحث.

يجب التأكد من كتابة تاريخ الميلاد بصورة صحيحة عند ظهور الاسم.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية 2023

بعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق وتم قبول ما يقرب من 200 حالة من مواطني دورة العراق للحصولة على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والتي سيتم صرفها خلال شهر رمضان المبارك وقبل موعد عيد الفطر 2023.

ومن شروط القبول في منحة الرعاية الاجتماعية 2023 أن يكون المتقدم بالطلب عراقي الجنسية ويعيش بدولة العراق ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً ولا يزيد عمر المرأة عن 55 عاماً ، ويجب أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد فأكثر.