رمضان كريم … تخفيضات لشهر قدام … أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

يتساءل الكثير ن اماكن المعارض فقد صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انه سيتم افتتاح معارض اهلا رمضان وذلك خلال منتصف الشهر الحالي وبدات بالفعل وكثر البحث عنها ومن خلال مقالنا سنتعرف على أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة.

معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

صرحت وزاره التموين عن انه سيتم توفر عدد كبير من السلع في معارض اهلا رمضان والتي تعمل على حصول الجميع على خصم يبلغ 30% وانها تعمل على تخيف العبء على المواطنين ومن ضمن السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2024.

سعر كيلو السكر 27 جنيها، وكيلو الأرز بسعر 35 جنيها.

سعر عبوة جبنة كيلو جرام 56 جنيهًا.

كيس المكرونة الوزن 1 كيلو جرام إلى 20 جنيهًا.

زجاجة زيت قلية سعرها بين 70 إلى 90 جنيهًا.

ثلاثة لتر من زيت عباد الشمس بسعر 270 جنيهًا.

و3 لتر زيت عافية بلاس بسعر 295 جنيهًا.

لتر زيت ثمرات بسعر 85 جنيهًا.

اللحمة السوداني في معارض اهلا رمضان بسعر 290 جنيهاً، ويوجد بها لحوم البلدي الطازج واللحوم والدواجن المجمدة.

معرض أهلا رمضان 2024

يوجد في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والسلع، السكر الأرز المكرونة الزيت السمن والجبن والألبان البقوليات والخضروات والفاكهة وكما انه يوجد مستلزمات شهر رمضان وهي التمور جوز الهند قمر الدين الفواكه المجففة.

أماكن معرض أهلا رمضان بالجيزة