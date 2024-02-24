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حجزها الآن … كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024
يبحث الكثير عن اسعار شقق بنك الاسكان والتعمير والتني يتساءل عليها المتقدمين للحصول على الشقق وأوضحت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الاسكان والتعمير، والتي يمكننا من خلال التعرف عليها بالأسعار المناسبة لك ومن خلال مقالنا سنتعرف على حجز شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024.
شروط شقق الاسكان والتعمير في التجمع الخامس
يرغب الكثير التعرف على شروط الاسكان والتعمير التي وضعتها وزارة الإسكان والتي لابد من اتباعها ومنها:
- أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية
- ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عام من عمره.
- حيث انه لا يتم السماح بالحصول عليها اكثر من مرة.
- يكون مقيم دائما في جمهورية مصر العربية.
- لا يقل الدخل الشهري الخاص بالشخص المتقدم عن الراتب المحدد.
التقديم في شقق الاسكان والتعمير في مصر
يمكننا ان يتم تقديم على شقق الاسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية من خلال ان يتم اتباع التالي:
- الدخول الى موقع الصندوق الإسكان الاجتماعي.
- الضغط على زر تسجيل الدخول
- ثم يتم الضغط على زر الحجز والتقديم
- اضغط على الحجز سوف تنتقل الى صفحة أخرى.
- كتابة اسمك رباعي والرقم القومي الخاص بك.
- لابد من ان يتم التأكيد من هذه البيانات وكتابتها بطريقة صحيحة.
- طباعة الورقة الخاصة بالتقديم على شقق الاسكان والتعمير.
- يبحث الكثير من الأشخاص المتقدمين على هذه الشقق وهي الموجودة في تجامع الخامس وتم البدء في الحجز من اول شهر فبراير ويستمر التقديم حتى 29 من شهر فبراير وسيتم سداد الرسوم الخاصة لشقق الإسكان والتعمير من خلال بنك الاسكان والتعمير.