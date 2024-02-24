ليلة التوبة والتصالح … أهم أعمال ليلة النصف من شعبان واهم الأدعية 2024

تعتبر ليلة من أعظم ليالي العام و ينتظرها ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم والتي تعتبر لها مكانه كبيرة وعظيمة ويمكن ان نستغل تلك الفرصة في القيام ببعض من الأعمال المستحبة والأدعية والصلاة، وتبدا في الرابع والعشرين من فبراير 2024 وتستمر حتى صباح الأحد الخامس والعشرين ومن خلال مقالنا سنتعرف على أهم أعمال ليلة النصف من شعبان واهم الأدعية 2024.

ليلة النصف من شعبان

تم الاعلان من قبل دار الإفتاء المصرية عن فضلها حيث قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله ينزل فيها إلى سماء الدنيا ويبدا بالنداء هل من مستغفر لأغفر له حتى يطلع الفجر، و ينزل الله فيغفر لجميع المستغفرين ويقوم المسلمون من جميع أنحاء العالم بإحياء هذه الليلة والاكثار من الصلاة والدعاء وكل ما يخطر في بال المسلم، وانه يتم القيام بالعبادات التي تجلب الطمأنينة والراحة النفسية.

افضل الادعية في ليلة النصف من شعبان

يوجد عدد من الادعية التي يمكن ان يتم ترددها في هذه الليلة: