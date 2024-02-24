زغاريط للصبح.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة 50% – شوف حسابك

تعد المعاشات من أكثر المؤسسات التي يهتم بها العديد من المتقاعدين، ويتم التساؤل بشكل مستمر على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حتى يتم شراء الاحتياجات الأساسية للمنزل خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وقد أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المواعيد الأساسية في صرف رواتب المعاشات لكافة الفئات، قد تم توضيح الزيادة التي تم منحها للعاملين، سنتعرف علي التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يتساءل العديد من مستفيدين المعاشات على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 ليتمكنوا من الحصول على الرواتب بقيمة الزيادة الجديدة، وبعد أن تزايد التساؤلات تم توضيح الآتي:

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه سيتم البدء في صرف المعاشات بداية من يوم 1 مارس 2024، وقد تم التأكيد بأنه تم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% لكافة المستفيدين بما فيهم معاش تكافل وكرامة.

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام على الرواتب الكترونياً، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط وإدخال البيانات التي يطلبها الموقع، بعدها يتم ظهور قيمة المعاش التي يحصل عليه المستفيد.

ما هي أماكن صرف معاش التقاعد

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على المعاش وتوضيح الموعد الرسمي في الصرف، يتساءل بعض المستفيدين الجدد على أماكن صرف المعاش، وقد تم توضيح الآتي: