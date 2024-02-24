سعر السنادي بقا بكام … ما هي أسعار البلح وياميش رمضان السنادي 2024

يبحث الكثير عن اسعار البلح وانه هو أحد أهم المشروبات التي يتم تناولها بجانب اللبم ويتم العمل على عدد من تخفيضات وعروض في أكبر الأسواق والتي تعمل على تلبية احتياجات جميع الفئات في مختلف المناطق، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي أسعار البلح وياميش رمضان السنادي 2024.

أسعار البلح وياميش رمضان

يبحث الكثير عن أسعار البلح وياميش رمضان وهو كما يلي:

سعر تمور زين 1400 جم والتي تبلغ 101.95 جنيه وتقدر تمور زين 700 جم 53.95 جنيه.

كما ان تمور الجنيدي 2100 جم والتي تبلغ 184.95 جنيه.

وبلح رطب مجدول من تيمار ووزنه نصف كيلو يبلغ بمبلغ 134.95 جنيه.

سعر البلح الرطب تيمارنصف كيلو يبلغ بمبلغ 108 جنيه، وبلح لايت مجدول من تيمار بسعر 96 جنيه.

سعر تمر مجدول من لارج لينا فارمز نصف كيلو بمبلغ 204.95 جنيه وأن سعر تمر مجدول من لارج والذي يبلغ واحد كيلو بمبلغ 397.95 جنيه.

سعر تمر مجدول اكسترا لارج من لينا فارمز: 224.95 جنيه.

تمر سادة الشروق 2100 جم: 218.45 جنيه، وتمر مجدول الشروق وزن 1ك: 300 جنيه.

سعر تمر مجدول سكر خفيف وزن 500 جم 96 جنيه.

عن سعر الكاجو 200 جرام 178.75 جنيه.

مشمش مجفف 126.49 جنيه.

فستق محمص 200 جرام بمبلغ 197.74 جنيه.

لوز مقشر 100.75 جنيه.

أسعار البلح في سوق العبور