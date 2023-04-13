بدأ البحث عن مسابقة طائرة السعيدة التي تمنح الفائز جائزة نقدية يوم الثاني والعشرين من شهر رمضان، وارتفعت هذه المسابقة في أول ساعات الصباح، قيمة الجائزة المالية للفائز في هذه المسابقة تصل إلى حوالي 2000 ريال يمني خلال فترة الأسبوع، يتمكن المشاركون في المسابقة من استخدام الإنترنت أو الانضمام إليها من إحدى شوارع اليمن، ويساعدهم برنامج طائرة السعيدة على المشاركة عبر الموقع المخصص لهذا الغرض، ويمكن لغير اليمنيين الاشتراك في هذه المسابقة عبر موقع طائر السعادة 5، يتجول كل يوم مقدمة البرنامج، مايا العبسي، في شوارع اليمن لإضفاء البهجة على قلوب الكثير من الأشخاص، وتطرح عليهم بعض الأسئلة، كما أنه يتم تقديم هدية لكل من يجيب على هذه الأسئلة بشكل صحيح في نفس التوقيت، في خلال الفقرات التالية نقدم لكم حل سؤال الحلقة 22 مسابقة طائر السعيدة ورابط مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah tv net، تابعونا.

حل سؤال الحلقة 22 مسابقة طائر السعيدة ورابط مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah tv net

من الشاعر القائل(أيا وطني جعلت هواك دينا ،،، وعشت على شعائره أمينا)؟

مطهر علي الارياني.

محمود الحاج.

سلطان الصريمي.

الإجابة الصحيحة: الشاعر سطان الصريمي.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

بدون أي تعقيدات، يمكنكم الانضمام إلى مسابقة “طائر السعيدة” والحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التي تُقدَّم من قِبَل برنامج “طائرة السعيدة” بإشراف قناة “السعيدة الميمية”. مع ذلك، يجب عليكم التأكُّد من صحَّة البيانات التي تُضاف عند الانضمام لتفادِي حذف التسجيل. كل ما عليكم هو اتباع المراحل التالية

الضغط على رابط مسابقة السعيدة 5. يمكنك العثور على سؤال الحلقة 22 واختيار إجابة من بين الخيارات المعروضة بالضغط عليها. إدخال الاسم رباعي. رقم الهاتف. المحافظة. اضغط على الاشتراك ثم شاهد حلقة فيس المساء على قناة السعيدة اليمنية لمعرفة أسماء الفائزين. تم الفوز بالمسابقة سيتم الاتصال بك عن طريق الرقم المسجل في التسجيل.



في ختام مقالنا قدمنا لكم حل سؤال الحلقة 22 مسابقة طائر السعيدة ورابط مسابقة طائر السعيدة 2023 alsaeedah tv net، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي جرت على سؤال 21، كما سيتابع الموقع تحديثاته وشحذ حواس مُشاركيه بطرح سؤالٍ جديد.