هنا رابط منصة مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تقديم عدد كبير من الخدمات والمساعدات للمواطنين المحتاجين، حيث وفرت عدة برامج لمساعدة ودعم فئات محددة من المجتمع، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحدًا من أبرز وأهم هذه البرامج لأنه يقدم الدعم لعدد كبير من المواطنين العراقيين، وقد تزايدت في الأيام القليلة الماضية عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في هذا البرنامج، والجدير بالذكر أن الأسماء المشمولة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، حيث أكدت الوزارة أنه لم يتم الانتهاء من تجهيز ومراجعة كافة الأسماء المشمولة وأن موعد الإعلان سيكون في الأيام القليلة المقبلة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول طريقة الاطلاع على كشوفات أسماء المواطنين المقبولين في الرعاية الاجتماعية تابعوا قراءة هذا المقال.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تقدم الخدمات والدعم المالي لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، مثل أصحاب الدخل المحدود والأرامل والأسر ضعيفة الحال بالإضافة إلى المطلقات وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية، وقد تزايدت مؤخرًا عمليات البحث عن أسماء المشمولين عبر محركات جوجل، وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنه يمكن للمواطنين المتقدمين الاستعلام عن الأسماء المشمولة فور الإعلان عنها من قبل الوزارة ويتم ذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024