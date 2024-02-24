“اللهم إنا نسألك المغفرة” دعاء ليلة النصف من شعبان pdf .. اقرا أفضل ادعية نصف شعبان 1445-2024

تحميل دعاء ليلة النصف من شعبان pdf يبحث عنه الكثير من المسلمين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب الفضل العظيم لهذه الليلة المباركة حيث يطلق عليها ليلة البراءة والشفاعة والعديد من الأسماء الأخرى التي تدل على فضلها الكبير، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن قولها كما يمكن للمسلم الدعاء بأي شيء يتمناه والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة عسى أن يُستجاب له.

دعاء ليلة النصف من شعبان pdf

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن دعاء ليلة النصف من شعبان 1445 حتى يتمكن من استغلال الفضل الكبير لهذه الأيام المباركة، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن قولها، ومنها ما يلي:

اللهم إنا نسألك المغفرة والفضل العظيم في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك أن تدخلني يوم الحساب مدخلًا كريمًا.

اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واقبل توبتنا وارحمنا.

اللهم إني أسألك أن تبارك لي في رزقي وأن تبارك لي في عمري وان تبارك لي في ولدي.

نسألك يا الله بكل اسم هو لك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا سعادة الدارين.

يمكن تحميل ملف pdf يحتوي على جميع الأدعية التي يمكن قولها في تلك الليلة المباركة، وذلك عن طريق الذهاب إلى موقع البحث جوجل ثم تحميل الملف من إحدى المواقع الإسلامية المتاحة.

ما هي أحب الاعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان

بعد أن تعرفنا على دعاء ليلة النصف من شعبان 1445 يجب أن ننوه أن موعد هذه الليلة يبدأ من آذان المغرب في يوم الرابع عشر ويستمر حتى فجر يوم الخامس عشر من هذا الشهر، أي أنها تبدأ مع غروب شمس يوم 24 فبراير وتنتهي مع أذان فجر يوم الأحد الموافق 25 فبراير، ونعرض في السطور التالية أهم الأعمال المستحب القيام بها في هذا الوقت المبارك، وهي:

الإكثار من الاستغفار حيث تعد من الليالي التي يتم فيها العتق من النار.

ومن المستحب الصلاة وقيام الليل.

وكثرة الدعاء لأنها من الليالي التي يُستجاب بها.

متى ليلة النصف من شعبان 1445

بدأت ليلة النصف من شعبان من مغرب اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، وتستمر حتى فجر اليوم التالي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر نفسه، حيث أنها من الليالي المحببة لجميع المسلمين والتي يتم فيها الإكثار من فعل الطاعات وقول الدعاء، حيث أنها من ضمن الليالي التي يتم فيها استجابة الدعاء من الله عز وجل.