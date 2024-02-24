“الحق اشتري بسرعة قبل ما يرفع” .. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد كسر حاجز الـ 3000

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 هو ما يشغل محركات البحث وخصوصاً مع الانخفاض الكبير الذي شهده سعر الذهب في الفترة الأخيرة، حيث كسر عيار 21 حاجز 3000 جنيه، بعدما كان يسجل 3900 وأكثر بقليل، والجدير بالذكر أن أسعار الذهب غير مستقرة هذه الأيام، حيث تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً في أسعار الذهب، وفيما هو آت نوضح لكم متابعينا الكرام آخر سعر وصل إليه الذهب اليوم من خلال موقعنا الالكتروني البديل فضلاً تابعونا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

شهدت حركات البحث اشتعالا كبيراً باسعار الذهب الان في مصر، وخصوصاً مع الانخفاض الملحوظ الذي يشهده سعر الذهب منذ أيام حيث تراجع الذهب من سعر 3650 ووصل إلى 3570، ثم سجل أمس 3400 ، ليكسر اليوم حاجز الـ 3000 في غير سابقة له منذ عدة أشهر، بحيث يكون سعر الذهب الآن كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 الآن هو 3400 جنيه.

وسجل الذهب عيار 21 الآن سعر 2975 جنيه.

وسجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 2550 جنيه مصري.

ووصل سعر عيار 14 الآن 1984 جنيه مصري.

أسباب تراجع اسعار الذهب الان

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالأمس عن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي والذي يتضمن الشراكة بين مصر والإمارات، والذي كان السبب الرئيسي في تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم وأمس، حيث وصل سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية إلى ما يقرب من 50 جنيه وذلك بعدما كان يسجل ما فوق 60 جنيه مصري، حيث تضمن المشروع دخول 35 مليار دولار إلى مصر في غضون الشهرين المقبلين، وتضمن 15 مليار دولار خلا أسبوع من استثمارات رأس الحكمة.