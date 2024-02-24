“عالم الحيوانات بين ايديك” اليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بأعلى جوده.. اضبطها الآن.!!

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة في عرض البرامج التوثيقية والوثائقية حول العلوم والطبيعة والثقافات المختلفة ومن المعروف أنها توفر محتوى ذو جودة عالية ويشمل محتوى متنوع يناسب جميع الفئات العمرية وإذا كنت من محبي متابعة برامج ناشيونال جيوغرافيك فمن المهم أن تكون على علم بالتردد الذي يعمل عليه القناة لكي تتمكن من مشاهدة البرامج التي تعرضها تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 هو التردد الذي ستستخدمه القناة في العام 2024 لبث برامجها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك متوفرة على معظم منصات البث التلفزيوني والتي تشمل الأقمار الصناعية وشبكات الكابل والبث الرقمي من المهم أن تتأكد من إعدادات استقبال التلفزيون الخاص بك لكي تكون قادرًا على استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وعند استخدام الأقمار الصناعية لتلقي إشارة التلفزيون يجب أن تقوم بتحديث الترددات المتوفرة على جهاز الاستقبال الخاص بك بهدف ضمان استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بشكل صحيح وفي حالة عدم توفر التردد في قائمة القنوات المتوفرة يمكنك الاتصال بمزود الخدمة التلفزيونية الخاص بك للحصول على المساعدة في ضبط الترددات واليكم تردد القناة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

مميزات وبرامج القناة

تقدم قناه ناشونال جيوغرافيك الكثير من البرامج المختلفه والمتنوعه التي ترتبط بعلم الطبيعه والحيوانات وايضا الكثير من البرامج والعروض المختلفه والوسائطيه ومن ابرز هؤلاء البرامج التي تقدمها قناه ناشيونال جيوغرافيك هي البرامج الاتيه