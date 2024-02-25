“لولو يا لولو وينك يا لولو” .. تردد قناة وناسه الجديد على نايل سات2024 بجودة ممتازة.. نزليها ودلعي عيالك..!!

قناة وناسه هي قناة تلفزيونية مصرية مخصصة للأطفال، وتعتبر واحدة من أهم القنوات التي تهتم بتقديم برامج تربوية وتعليمية للاطفال الصغار، وتعتبر البرنامج التي تقدمها قناة وناسه مناسبًا للأطفال من جميع الأعمار، وهو يساهم في تنمية قدراتهم العقلية والجسدية، وتقدم قناة وناسه مجموعة متنوعة من البرامج المسلية والتعليمية التي تهدف إلى تنشيط العقول وتحفيز الإبداع لدى الأطفال من خلال برامجها، تساعد القناة الأطفال على تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات مثل الرياضيات واللغة والفنون، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري لكي تتعرف على تردد القناة.

تردد قناة وناسه

تعتبر قناة وناسه وسيلة هامة لتثقيف الأطفال وتعريفهم بقيم ومفاهيم مختلفة بطريقة مبسطة وممتعة، ومن خلال برامجها الإبداعية تساهم في بسط الفكر الإيجابي لدى الأطفال وتحفزهم على التعلم والاكتشاف يمثل تفاعل الأطفال مع برامج قناة وناسه مؤشرًا على نجاحها في تحقيق أهدافها الرئيسية، وهي تحقق شعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء أمورهم، حيث يمكن رؤية أطفال يعبرون عن اهتمامهم وحبهم لبرامج هذه القناة مما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به في تربية جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة بثقة وإيجابية.

التردد الخاص بالقناة 11270.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب عمودي.

مميزات القناة

علاوة على ذلك تساهم قناة وناسه في تشجيع الأطفال على الابتكار والإبداع، من خلال مسابقات وفعاليات تحفزهم على تطوير مواهبهم الفنية والإبداعية، وبفضل هذه الجهود تعتبر قناة وناسه من القنوات الهامه في رحلة نمو وتطوير الأطفال، ومن الجدير بالذكر أن قناة وناسه تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التواصل الاجتماعي للأطفال، حيث تشجعهم على التفاعل مع برامجها والتواصل مع بعضهم البعض، ويعتبر ذلك مهمًا لبناء علاقات إيجابية بين الأطفال وتعزيز قدرتهم على التعاون والتفاعل في المجتمع.