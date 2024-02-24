متى موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1445 وحقيقة تعليق الدراسة برمضان

قامت “وزارة التعليم” في السعودية بالإعلان عن موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1445 بناء على الجدول الجديد للتقويم الدراسي الذي يتكون من ثلاثة فصول وفق “النظام التعليمي” في السعودية الذي تم تطبيقه للمرة الثالثة من أجل تطوير ورفع جودة “العملية التعليمية”، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1445، وحقيقة تعليق الدراسة خلال شهر رمضان بالسعودية، وآلية الدراسة خلاله.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1445

حددت الوزارة موعد الفصل الدراسي الثالث بجميع مدارس السعودية لعام 1445 هـ عبر موقعها الإلكتروني، والذي سوف يبدأ يوم 3 مارس عام 2024 للطلاب، مع العلم أن الطلاب سوف يحصلون خلال هذا الفصل على ثلاث عطلات رسمية، هي كالتالي:

إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 18 رمضان وحتى 6 شوال. الإجازة المطولة يوم 2 مايو. عطلة نهاية العام والتي تبدأ في 10 يونيو 2024.

حقيقة تعليق الدراسة في رمضان بالسعودية

يتزامن خلال هذا العام بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية مع “شهر رمضان الكريم” وانتشرت الكثير من الأخبار التي توضح إلغاء الدراسة خلال الشهر، وقد أعلنت الكثير من الجامعات في السعودية عن “تعليق الدراسة” خلال شهر رمضان الكريم.

لكن لم يتم الاعلان عن “تعليق الدراسة” في مدارس السعودية حتى الآن، ووفقا “للتقويم الدراسي الجديد” سوف تكون الدراسة خلال “إجازة عيد الفطر” عن بعد لمدة أسبوعين.

آلية الدراسة بالفصل الثالث في رمضان

أوضحت وزارة التعليم في السعودية آلية الدراسة خلال “شهر رمضان الكريم” في الفصل الدراسي الثالث من خلال النقاط التالية: