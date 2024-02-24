القائمة الكاملة لكل المسلسلات السورية في رمضان 2024.. ابحث عن نجمك المفضل

المسلسلات السورية في رمضان هي أحد أقوى المنافسين، ولا تقل أهمية أبدًا عن الدراما المصرية والخليجية، بل يمكن أن تتفوق الدراما السورية في الكثير من الأنواع التي تميزت بها على مدار السنين، خاصة المسلسلات التاريخية. وتتميز الدراما السورية كذلك بالفنانين والفنانات أصحاب الموهبة العظيمة والأداء المميز، وحققوا انتشار كبير بالفعل وصار لهم ملايين المعجبين على مستوى العالم العربي كله.

المسلسلات السورية في رمضان 2024

باقة مميزة من المسلسلات السورية في رمضان 2024، وهذا ما سنستعرضه معكم في السطور التالية:

ولاد بديعة

وهذا المسلسل من إخراج رشا شربتجي المخرجة المميزة وتتعاون فيه مع 2 من الكتاب، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي، ويتناول مجموعة من القصص المختلفة والتي تدور بعضها في الوقت الحالي، وبعضها في الماضي، وشارك في المسلسل نجوم الدراما السورية على رأسهم سلافة معمار، محمود نصر، سامر إسماعيل، ويامن الحجلي.

كانون

مسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية والأسواق الشعبية الكبرى في سوريا، ويدور حول نجارة المخدرات ومزوري العملة.

تاج

مسلسل درامي مشوق يدور في الخمسينيات ويقوم ببطولته بسام كوسا وتيم حسن.

الصديقات – القطط

وهو مسلسل إنساني يتناول محطات في حياة راقصات معتزلات ويشارك فيه كل من صباح الجزائري، نظلي الرواس، إمارات رزق، رنا شميس، صفاء سلطان، وروعة السعدي.

نقطة انتهى

ويتم تصويره في الوقت الحالي في بيروت لبنان ويشارك فيه نخبة من الفنانين على رأسهم عابد الفهد.

دراما سوريا في رمضان 2024

دوار شمالي

من المسلسلات التي تم تأجيلها أكثر من مرة بطولة أمل بوشوشة وفايز قزف وكارمن لبس والعبقري أحمد الأحمد.

مال القبان

من المسلسلات الاجتماعية التي تناقش حال المجتمع السوري في الوقت الحالي وما يعاني منه من أزمات وتعقيدات كبيرة

أغمض عينيك تراني

مسلسل درامي بطولة منى واصف ووفاء موصللي، أمل عرفة وعبد المنعم العمايري.

عزك يا شام

مسلسل يدور في البيئة الشامية الأصيلة ويرصد حياة هذا البلد الجميل.

بيت أهلي

مسلسل تشويقي مثير يجمع ما بين الرومانسية والابتسامة ولكنه يدور في الأربعينيات من القرن الماضي.

هناك أيضًا عدة مسلسلات إنتاج سوري مشترك، مثل “ترانزيت” وهو إنتاج سوري إماراتي، مقتبس من مسلسل باكستاني “تشوبكي تشوبكي”، هناك أيضًا مسلسل النسيان وهو من 15 حلقة فقط وهو بطولة سيرين عبد النور وقيس الشيخ نجيب.

نادين نجيم تعود في الجزء الثاني من 2020، أما ماغي بوغصن فسنشاهدها في مسلسل “ع أمل”، أما باسل خياط وكارمن بصيبص فيشاركون في مسلسل “نظرة حب”.