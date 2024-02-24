“اللحمة رخصت خالص ياجدعان”.. انخفاض كبير يضرب اسعار اللحوم اليوم السبت 24 فبراير… قومي بسرعة خزني لرمضان.!!

تعد أسعار اللحوم من الموضوعات المهمة التي تثير اهتمام الناس في جميع أنحاء العالم حيث تعتبر جزءًا أساسيًا من غذاء الإنسان وتلعب دورًا هامًا في تغذيته وصحته تختلف أسعار اللحوم باختلاف البلدان والأنواع ولهذا السبب نجد أن المستهلكين دائمًا ما يبحثون عن معرفة أحدث تحديثات الأسعار للحوم في السوق وفي الوقت الحالي تشهد أسواق اللحوم تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب العديد من العوامل التي تؤثر عليها مثل العرض والطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات في السياسات الحكومية والأحداث العالمية مثل الأوبئة والأحداث الطبيعية وبالتالي يصبح من الضروري متابعة تلك الأسعار بشكل دوري ومستمر لضمان الحصول على أفضل الصفقات وتوفير المال.

اسعار اللحوم اليوم

تتفاوت أسعار اللحم البتلو بين 380 و450 جنيهًا للكيلو بينما تتراوح أسعار اللحم الكندوز ما بين 300 و370 جنيها للكيلو.

اليوم سجل سعر اللحم الضأن بين 400 و480 جنيها للكيلو وأما اللحم البلدي فقد سُجلت أسعاره بين 400 و450 جنيها للكيلو وذلك يختلف باختلاف المناطق.

أما بالنسبة للحم الجملي فقد سجلت أسعاره بين 300 و350 جنيها للكيلو بينما تتراوح أسعار الكبدة ما بين 340 و370 جنيها للكيلو وكذلك الحال للحم المفروم العادي.

اسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

اليوم تبلغ أسعار اللحوم الجملية ما بين 280 و320 جنيها للكيلوغرام فيما وصل سعر اللحم البقري البرازيلي إلى ما بين 210 و250 جنيها بالإضافة إلى ذلك وصل سعر اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر إلى 230 جنيها أما بالنسبة للحم المفروم البلدي فقد بلغ سعره ما بين 240 و300 جنيها للكيلو وبخصوص السجق فوصل سعر السجق البلدي إلى 300 جنيه بينما وصل سعر السجق المستورد إلى 110 جنيه وأخيراً بلغ سعر اللحم البلدي الطازج 280 جنيه للكيلو.