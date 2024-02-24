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بزيادة 15%.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبدأ في صرف معاشات شهر مارس 2024، وهذا جدول زيادة المعاشات الجديد

Omnia Elbazمنذ 16 دقيقة
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موعد صرف معاشات شهر مارس 2024
موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أُقر بأمر رئاسي صرف زيادات في مرتبات الموظفين والمتقاعدين “أصحاب المعاشات” وأيضًا مستفيدي معاش تكافل وكرامة، ومع اقتراب موعد صرف المعاشات لشهر مارس، نجد أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وجدول الزيادة للمعاشات بعد الإقرار برفع الجدول والزيادة 15%، وبتقرير اليوم عبر “البديل” نوضح لكم الموعد والجدول.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تتجهز وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الوقت الحالي بصرف المعاشات لأصحاب المعاشات مع بداية شهر مارس المقبل، حيث الموعد الرسمي للإيداع هو بداية الشهر الميلادي، ومعاشات شهر مارس سوف تتضمن زيادة جديدة تنفيذًا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث الزيادة 15%، وقُدرت بحوالي 66 مليار جنيه مصري لحوالي 11.5 مليون شخص من أصحاب المعاشات، حيث الصرف الموافق 1 من شهر مارس 2024/ 20 شعبان 1445.

جدول معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

وضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية الجدول الخاص بمعاشات شهر مارس، وذلك بعد الزيادة 15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يبدأ الصرف لأول شهر بتلك الزيادة من 1 مارس القادم، وذلك للجدول التالي:

المعاش قبل الزيادةالمعاش بعد الزيادة
1300 ج1495 ج
1500 ج1725 ج
1600 ج1840 ج
2000 ج2300 ج
2300 ج2645 ج
2600 ج2990 ج
2900 ج 3335 ج
3500 ج4025 ج
3800 ج43700 ج
4100 ج4715 ج
4400 ج5060 ج
4700 ج5405 ج
10800 ج11592 ج

أماكن صرف معاش شهر مارس 2024

وقد وضحت الهيئة أنه يمكن للمواطنين صرف المعاشات الخاصة بهم منذ أكثر من مكان، حيث الصرف من الأماكن التالية:

  • مكاتب البريد المصري بكل فروع الجمهورية.
  • ماكينات الصراف الآلي من جميع البنوك المصرية.
  • كل المنافذ التابعة لشركة فوري.
  • المحافظ الإلكترونية التي يمتلكها صاحب المعاش إن طالب بالصرف عبر المحفظة.
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Omnia Elbazمنذ 16 دقيقة
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