بزيادة 15%.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبدأ في صرف معاشات شهر مارس 2024، وهذا جدول زيادة المعاشات الجديد

أُقر بأمر رئاسي صرف زيادات في مرتبات الموظفين والمتقاعدين “أصحاب المعاشات” وأيضًا مستفيدي معاش تكافل وكرامة، ومع اقتراب موعد صرف المعاشات لشهر مارس، نجد أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وجدول الزيادة للمعاشات بعد الإقرار برفع الجدول والزيادة 15%، وبتقرير اليوم عبر “البديل” نوضح لكم الموعد والجدول.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تتجهز وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الوقت الحالي بصرف المعاشات لأصحاب المعاشات مع بداية شهر مارس المقبل، حيث الموعد الرسمي للإيداع هو بداية الشهر الميلادي، ومعاشات شهر مارس سوف تتضمن زيادة جديدة تنفيذًا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث الزيادة 15%، وقُدرت بحوالي 66 مليار جنيه مصري لحوالي 11.5 مليون شخص من أصحاب المعاشات، حيث الصرف الموافق 1 من شهر مارس 2024/ 20 شعبان 1445.

جدول معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

وضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية الجدول الخاص بمعاشات شهر مارس، وذلك بعد الزيادة 15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يبدأ الصرف لأول شهر بتلك الزيادة من 1 مارس القادم، وذلك للجدول التالي:

المعاش قبل الزيادة المعاش بعد الزيادة 1300 ج 1495 ج 1500 ج 1725 ج 1600 ج 1840 ج 2000 ج 2300 ج 2300 ج 2645 ج 2600 ج 2990 ج 2900 ج 3335 ج 3500 ج 4025 ج 3800 ج 43700 ج 4100 ج 4715 ج 4400 ج 5060 ج 4700 ج 5405 ج 10800 ج 11592 ج

أماكن صرف معاش شهر مارس 2024

وقد وضحت الهيئة أنه يمكن للمواطنين صرف المعاشات الخاصة بهم منذ أكثر من مكان، حيث الصرف من الأماكن التالية: