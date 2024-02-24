انتقام عثمان.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 Kurulus Osman وجميع القنوات الناقلة HD

يبحث كثير من عشاق الدراما التركية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 حيث للمسلسل التاريخي قاعدة جمهورية كبيرة ويبحث الجمهور عن الحلقات باستمرار حيث تعرض حلقات المسلسل التاريخي كل أسبوع على الشاشات التركية ويحكي المسلسل التاريخي قصة مؤسس الدولة العثمانية المؤسس عثمان أرطغرل وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل التاريخي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

يبحث عشاق الدراما التركية باستمرار عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 وتعرض الحلقات على عدة شاشات بأعلى جودة وقد اشتدت الأحداث في الحلقات السابقة حيث اشتعلت الحرب بين أطراف المسلسل حيث في الحلقات القادمة ستشتعل الحرب بين السيد عثمان والسيد روما جلاد والسيدة أوليفا ويعرض المسلسل على العديد من القنوات التي تحرص على عرض المسلسل بأعلى جودة وبدون انقطاع أو تشويش وبأفضل صوت وصورة ويعرض المسلسل التركي على القنوات التالية

تعرض الحلقات بشكل أسبوعي على قناة أي تي في التركية في مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة ال 7 مساءً بتوقيت إسطنبول والساعة ال8 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءً بتوقيت الرياض ومكة المكرمة

يعرض المسلسل التركي على قناة الفجر الجزائرية والتي تعتبر الناقل الأول في الوطن العربي للمسلسل حيث تعرض القناة المسلسل بشكل مدبلج بعد عرض الحلقة في تركيا مباشرة وتعرض القناة المسلسل في مساء يوم الخميس في تمام الساعة ال10 مساءً بتوقيت القاهرة

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

تردد قناة atv التركية

التردد 10769

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية