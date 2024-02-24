اضبط تردد قناة وناسة للاطفال نايل سات 2024 واستمع بأغاني لولو طول اليوم

تردد قناة وناسة للاطفال نايل سات من الترددات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف من قبل أولياء الأمور والأمهات، حيث تقوم القناة ببث أفضل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال، وخصوصاً أعاني لولو التي تجذب انتباه الأطفال في الفترة الحالية، وبسبب ذلك استطاعت القناة أن تحظى باهتمام الأطفال، بحيث يمكن للآباء والأمهات تحميل القناة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات، فضلاً تابعونا.

تردد قناة وناسة للاطفال نايل سات

من أحسن قنوات الأطفال التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، وذلك لأن القناة تقوم ببث أفضل الأغاني والأناشيد التي يفضلها الأطفال ويندمجون معها، بحيث تقوم القناة بنشر محتواها على مدار 24 ساعة دون توقف، كما أنها تقوم بتعليم الطفل العادات والتقاليد الاجتماعية الصحيحة التي تجعل منه شخص سوي، كما أنها تنبه الأطفال من العادات السئية المشينة التي يجب الابتعاد عنها، بحيث يتم تحميلها من خلال القمر الصناعي عبر إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة 2024 عرب سات

والجدير بالذكر أن القناة أتاحت ترددها على القمر الصناعي عرب سات، حتى يتمكن الآباء من استقبالها بكل سهولة، وذلك من خلال القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة 2024

هناك عدد من الأغاني التي تقوم القناة ببثها وهي كالتالي: